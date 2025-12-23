Άδωνις Γεωργιάδης στην Θεσσαλονίκη: Παρουσίασε το νέο του βιβλίο «Ρώμη: Από τη άνοδο στην πτώση»

Με την ιδιότητα του συγγραφέα και λάτρη της Ιστορίας εμφανίστηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στην παρουσίαση του νέου του βιβλίου «Ρώμη: Από την άνοδο στην πτώση», στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για τον τρίτο τόμο της σειράς «Απλά μαθήματα ιστορίας», βασισμένο στα μαθήματα που παρέδιδε ο ίδιος στην «Ελληνική Αγωγή». Το βιβλίο παρακολουθεί την εντυπωσιακή διαδρομή της Ρώμης, από τη μυθική γέννησή της έως την κατάρρευση της δυτικής αυτοκρατορίας. Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι στόχος του είναι η ευχάριστη μάθηση, γιατί «αν την ώρα που μαθαίνεις περνάς καλά, θα συνεχίσεις».

Μιλώντας για τη σημασία της Ιστορίας, τη χαρακτήρισε «την πιο εστιασμένη στο μέλλον επιστήμη», καθώς η κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς στο παρελθόν βοηθά στην πρόβλεψη του σήμερα. Κεντρική έννοια για την άνοδο της Ρώμης, όπως είπε, ήταν η πειθαρχία, «γιατί κανένα είδος μεγαλείου δεν μπορεί να κατακτηθεί χωρίς πειθαρχία».

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, σημείωσε ότι «έχουμε θεοποιήσει τη διαμαρτυρία», κάνοντας ειδική μνεία στα μπλόκα των αγροτών και στο αίτημά τους για κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, «ενός ευρωπαϊκού θεσμού».

Ο υπουργός τόνισε ότι η πολιτική του στάση έχει διαμορφωθεί από τη μελέτη της Ιστορίας, πιστεύοντας ότι «τις νίκες τις παίρνουν οι ομάδες, όχι οι μονάδες» και ότι «η πειθαρχία στον αρχηγό δεν είναι αδυναμία, αλλά δύναμη».

Πριν από την εκδήλωση, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, διέψευσε ότι έργα έχουν απενταχθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, λέγοντας πως «δεν έχουμε χάσει ούτε ένα ευρώ». Διαβεβαίωσε ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2026 θα έχουν παραδοθεί όλα τα έργα, συμπεριλαμβανομένου του Κέντρου Ανοσοθεραπείας στη Θεσσαλονίκη.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, για τον οποίο ο κ. Γεωργιάδης μίλησε με ιδιαίτερη θέρμη, χαρακτηρίζοντας την πορεία του «πηγή υπερηφάνειας για όλους».

Το «παρών» έδωσαν επίσης υφυπουργοί, βουλευτές της ΝΔ, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι της Περιφέρειας και ο πρύτανης του ΑΠΘ.