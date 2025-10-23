Άγνωστος Στρατιώτης: «Καλή τύχη» εύχεται ο Δούκας φεύγοντας - Τι σχεδιάζουν Δένδιας και Χρυσοχοΐδης

Το ΥΠΑΜ, αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε ο Νίκος Δένδιας με τους Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Χάρη Δούκα, ενημέρωσε για το καθεστώς από το οποίο θα διέπεται ο Άγνωστος Στρατιώτης.

Συγκεκριμένα μίλησε για «καλύτερο συντονισμό των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη».

Σύμφωνα με την τροπολογία -που εμπλέκει το ΥΠΑΜ σαν αντιπερισπασμό, με ουσιαστική αλλαγή την απαγόρευση του δικαιώματος στο συνέρχεσθαι, μπροστά από τον χώρο του μνημείου, μία πρακτική δεκαετιών στην ελληνική δημοκρατία- το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει την ευθύνη των αστυνομικών μέτρων.

Άγνωστος Στρατιώτης: Η τροπολογία «σαλάτα»

Ωστόσο, η ευθύνη του δήμου Αθηναίων για το σημείο «υποχωρεί» στο πεζοδρόμιο, πράγμα που σημαίνει ότι ο Χάρης Δούκας δεν θα φέρει ευθύνη για το μνημείο και το περιβάλλοντα χώρο.



Από την άλλη, η αρμοδιότητα για τη φροντίδα και τη συντήρηση του Αγνώστου Στρατιώτη μεταφέρεται από τον Δήμο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.



Το Πεντάγωνο αναφέρει πως λόγω «θεσμικής υπευθυνότητας» κάλεσε αμέσως μετά την ψήφιση της τροπολογίας τους αρμόδιους φορείς για την επιχειρησιακή διάσταση της εφαρμογής της, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο δήμαρχος Αθηναίων.

Δούκας: «Καλή σας τύχη» είπε φεύγοντας

Σε μία συμβολική αποχώρηση από τον διαμοιρασμό ευθυνών για τον χώρο του μνημείου, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έγραψε: «Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια. Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Καλή τους τύχη».