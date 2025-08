Άγρια κόντρα Ακρίτα-Βαξεβάνη με βαριές εκφράσεις για «απόπατο» και «χ#στες» - «Κατάλαβες Κώστα;»

Ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα Documento για τον Σωκράτη Φάμελλο, ήταν αρκετό για να ξεσπάσει μία άγρια κόντρα ανάμεσα στην Έλενα Ακρίτα και τον εκδότη της εφημερίδας, Κώστα Βαξεβάνη.

Στο επίμαχο άρθρο για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο, αναφερόταν ότι «κοινοβουλευτικό στέλεχος που ανήκει στον προοδευτικό χώρο» σχολίασε στο καφενείο της Βουλής για τον Σωκράτη Φάμελλο: «Καλό παιδί ο Σωκράτης, αλλά δεν κάνει για αυτό τον ρόλο».

Αυτή η φράση είναι που ενόχλησε την βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα, η οποία σε ανάρτησή της επιτέθηκε στο Documento, κάνοντας λόγο για «δημοσιογραφικό απόπατο».

Η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα:

«Για τον Σωκράτη Φάμελλο και το Documento.

Επειδή είμαι σαράντα χρόνια φούρναρης στη δημοσιογραφία, ας δούμε τώρα μαζί τι σημαίνει δημοσιογραφικός απόπατος. Και πως αυτός δεν διαφέρει καθόλου από την κακοποιητικη ρητορικη ακροδεξιών «δημοσιογράφων» - είτε αυτοί χρηματίζονται από παρακρατικούς, προπαγανδιστικούς μηχανισμούς, είτε μέσω της λίστας Πέτσα είτε είναι χρήσιμοι ηλίθιοι και δεν τα παίρνουν από πουθενά.

Να πιάσουμε τον τίτλο. Που μόνον ένας χεστης - ούπς κακή λέξη - θα μπορούσε να επινοήσει. Γιατί δεν έχει τα κότσια να τον στηρίξει με το ονοματεπώνυμο του, αλλά ούτε αναφέρει και ποιος το είπε.

Κάποιος κάπου κάποτε. Που σημαίνει κανείς απολύτως. Απλά το μίσος και η εμπάθεια του συντάκτη του κ@λου- ούπς κι άλλη κακή λέξη - που κατεβάζει από το τούβλο που έχει για κεφάλι ό,τι φανεί του λωλοστεφανή.

Κείμενο ανυπόγραφο, λασπογραφία χωρίς στοιχεία, χωρίς αποδείξεις, χωρίς τσίπα που παραβιάζει κάθε κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Κείμενο σκουπίδι.

Και για να τελειώνουμε. Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. εχει Πρόεδρο και τον λένε Σωκράτη Φάμελλο. Είναι αυτός που με επιχειρήματα και χωρίς να μασάει τα λόγια του έδινε και δίνει καθημερινά τη μάχη μέσα κι έξω από τη Βουλή. Είναι αυτός που ανάγκασε τον Μητσοτάκη να φύγει τρέχοντας από την αίθουσα της Ολομέλειας. Είναι αυτός που υποχρέωσε τον Φλωρίδη να χαμηλώσει το βλέμμα. Είναι αυτός που εμείς οι βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τον στηρίζουμε γιατί είναι φίλος, είναι συνοδοιπόρος και σύντροφος όχι στα λόγια αλλά στην πράξη.

Έχουμε Πρόεδρο. Μάθετε να ζείτε μ’ αυτό. Κι αυτό πουλάκια μου, σας το λέει μια «παροδική» βουλεύτρια, αλλά παντοτινή δημοσιογράφος.

Υ. Γ. Το έμεσμα του Ντοκουμέντου δεν το βάζω πανω στην ανάρτηση να μου χαλάσει τη μόστρα. Μπορείτε να το διαβάσετε και να ξεράσετε ελεύθερα στα σχόλια».

Η απάντηση του Κώστα Βαξεβάνη

Ο Κώστας Βαξεβάνης δεν άφησε αναπάντητη την ανάρτηση της κυρίας Ακρίτα, επιμένοντας στην εγκυρότητα του επίμαχου άρθρου. Επιτίθεται συνολικά στον ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο κατηγορεί για «άγαρμπους τακτικισμούς», «αισχρό παιχνίδι που οδήγησε στην ήττα» και τονίζει ότι «θα παραδώσουν τη χώρα στον Μητσοτάκη».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κώστα Βαξεβάνη:

Απόπειρα φόνου 5 αστέρων από την Έλενα Ακρίτα.

Για να θυμηθούμε και ένα παλιό της βιβλίο, η Έλενα Ακρίτα, επιχείρησε να κάνει έναν «φόνο 5 αστέρων» εναντίον του Documento. Και λέω εναντίον του Documento, γιατί ενώ θα μπορούσε σε κάθε περίπτωση να πει την άποψή της για όσα έγραψε, αυτός που τα έγραψε, το επεκτείνει στην εφημερίδα. Μάλλον, έχοντας όπως λέει στην ανάρτησή της στο Facebook «σαράντα χρόνια φούρναρης» στη δημοσιογραφία, προφανώς θεωρεί πως στο Documento συμβαίνει ό,τι συνέβαινε εκεί που φούρνιζε: λένε στον δημοσιογράφο τι θα γράψει ή τον λογοκρίνουν.

Στο Documento δεν συμβαίνει αυτό και η ίδια το γνωρίζει, γιατί κατά καιρούς έχουμε δημοσιεύσει αναρτήσεις της και υπέρ του Κασσελάκη και κατά του Κασσελάκη και υπέρ του Τσίπρα και κατά του Τσίπρα και για ό,τι άλλο έχει γράψει (πολλές φορές αντιφατικό) γιατί απλώς το θεωρούσαμε άξιο δημοσίευσης. Μια αναζήτηση των λέξεων «Έλενα Ακρίτα» θα εμφανίσει εκατοντάδες δημοσιεύσεις που την αφορούν. Έτσι πιστεύαμε , έτσι κάναμε.

Η Έλενα Ακρίτα στην ανάρτησή της κατηγορεί το Documento, για ένα παραπολιτικό που δημοσίευσε για τον Σωκράτη Φάμελλο, γράφοντας ότι

«δεν διαφέρει καθόλου από την κακοποιητικη ρητορικη ακροδεξιών «δημοσιογράφων» – είτε αυτοί χρηματίζονται από παρακρατικούς, προπαγανδιστικούς μηχανισμούς, είτε μέσω της λίστας Πέτσα είτε είναι χρήσιμοι ηλίθιοι και δεν τα παίρνουν από πουθενά».

Στη συνέχεια η Έλενα Ακρίτα, τα βάζει με τον συντάκτη ο οποίος είναι ανώνυμος και γι αυτό τον χαρακτηρίζει χ#στη. Καταλήγει δε στην ανάρτησή της γράφοντας

«Το έμεσμα του Ντοκουμέντου δεν το βάζω πανω στην ανάρτηση να μου χαλάσει τη μόστρα. Μπορείτε να το διαβάσετε και να ξεράσετε ελεύθερα στα σχόλια.

Γραφείο Τύπου ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ».

Το «έμεσμα» κατά Ακρίτα λοιπόν θα το βρείτε στο πρώτο σχόλιο.

Το άρθρο δεν είναι ανυπόγραφο αλλά υπογράφεται από τον Α.Π, δηλαδή τον Κοινοβουλευτικό Συντάκτη της εφημερίδας Άγγελο Προβολισιάνο. Καλό θα ήταν να το γνωρίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ της οποία ο φυσικός χώρος είναι το Κοινοβούλιο. Λίγη σημασία όμως έχει αν υπογράφεται το άρθρο ή αν είναι ανώνυμο, γιατί στο δημόσιο χώρο απαντάμε σε όλα λέγονται και γράφονται με επιχειρήματα, όχι στο όνομα που υπογράφει.

Θα μπορούσε δηλαδή να πει η κυρία Ακρίτα, ότι τα λόγια που αναφέρει ο συντάκτης ως λόγια βουλευτή δεν ειπώθηκαν ποτέ. Είναι δικαίωμά της να το πιστεύει και δικό μας δικαίωμα να ακούμε και αυτήν αλλά και όσους μέσα στη Βουλή σχολιάζουν πίσω από πόρτες και πλάτες.

Σε ό,τι αφορά λοιπόν αν ειπώθηκε αυτό που γράφουμε για τον Φάμελλο από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ειπώθηκε. Το να μας ζητά η κυρία Ακρίτα να δηλώσουμε ποιος το είπε αλλιώς τεκμαίρεται ότι δεν ειπώθηκε άρα εμείς γράφουμε εμέσματα, είναι πέρα από δημοσιογραφική λογική. Γνωρίζει πολύ καλά πως δεν πρόκειται να εκθέσουμε την πηγή. Επειδή όμως στις εφημερίδες επί δεκαετίες εμείς γράφουμε ρεπορτάζ και όχι ευθυμογραφήματα, επειδή είμαστε ρεπόρτερ που τρώνε κάθε μέρα ξύλο και όχι αποψολόγοι, να μας επιτρέψει να γνωρίζουμε τι είναι και τι δεν είναι δέον στην δημοσιογραφία.

Να της θυμίσουμε επίσης, ότι σε όλες τις εφημερίδες, επί δεκαετίες, υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν με ψευδώνυμα. Αν θεωρεί ότι αυτό είναι απαράδεκτο και εκ των προτέρων ύποπτο για αναλήθεια, τότε μάλλον ο αείμνηστος Θανάσης Κανελλόπουλος, ο «Εύβουλος» στο ΒΗΜΑ, είναι ένας απαράδεκτος κατά την Ακρίτα.

Να μην βιαστεί να μας πει «ναι αλλά ο Κανελλόπουλος ήταν ο Κανελλόπουλος και δεν έχει σχέση με εσάς» γιατί το παράδειγμά του χρησιμοποιούμε, όχι για να πούμε ότι συγκρινόμαστε, αλλά για απαντήσουμε στο αν έχει κάποιος δικαίωμα στην ανώνυμη ή ψευδώνυμη δημοσιογραφία. Αυτό που κρίνουμε είναι το περιεχόμενο.

Και πάμε τώρα στην ουσία. Η Έλενα Ακρίτα, βουλευτής και δημόσιο πρόσωπο πολύ πριν γίνει πολιτικός, δημοσιογράφος και αυτή, θεωρεί ότι ο δημοσιογράφος δεν έχει δικαίωμα να ασκήσει κριτική; Πως δεν μπορεί να πει άποψη; Ή μήπως θεωρεί ότι έχει η ίδια δικαίωμα, αφού αποδώσει αισχρούς χαρακτηρισμούς προκαταβολικά στον δημοσιογράφο, στη συνέχεια να του απαγορεύσει την άποψη γιατί είναι αυτός που είναι δηλαδή όπως τον χαρακτήρισε;

Η Ακρίτα πλέκει στη συνέχεια το εγκώμιο του Σωκράτη Φάμελλου. Έχει δικαίωμα να το κάνει είτε το πιστεύει , είτε επενδύει με τον τρόπο αυτό στο πολιτικό μέλλον. Αν μας επιτρέπει μια άποψη η κυρία Ακρίτα και δεν κινδυνεύουμε να μας αποκαλέσει όπως μας αποκαλεί τόσα χρόνια ο Μητσοτάκης, ναι, συμφωνούμε με όσα λέει για τον Φάμελλο. Ανέλαβε το σκορποχώρι, έβαλε τάξη, ζορίζει αυτούς που δεν θέλουν να ζοριστούν μέσα και έξω από το κόμμα. Είμαστε εντάξει τώρα; Μήπως πρέπει να αναγκάσουμε όλους τους συντάκτες του Documento να δηλώσουν το ίδιο; Μήπως να πάρουμε και την αγιαστούρα ή να βρούμε και κάποιον προσδιορισμό που να τον αβαντάρει γιατί το "Μωυσής" είναι πιασμένο;

Το θέμα δεν είναι η Έλενα Ακρίτα. Αυτή ανέλαβε να βγάλει τη δουλειά. Ταυτόχρονα με την Ακρίτα, διάφοροι λογαριασμοί στο Facebook έκαναν παρόμοιες αναρτήσεις. Και επειδή κάνουμε σαράντα χρόνια πιάτσα όχι φούρνισμα , πρέπει εκεί στο επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ να μάθετε να μην είσαστε άγαρμποι.

Και τώρα ένα μήνυμα στους εντός , εκτός και επί τα αυτά του ΣΥΡΙΖΑ.

Αν δεν αναλογιστείτε την ευθύνη που έχετε απέναντι στη χώρα και όχι στους δημοσιογράφους που σας ασκούν κριτική, θα παραδώσετε τη χώρα στον Μητσοτάκη και τους πολίτες που σας ψήφισαν επειδή ονειρεύτηκαν, στον εφιάλτη. Οι πολίτες δεν βρίσκονται μόνο σε αδιέξοδο αλλά ζουν την απόγνωση. Εσείς ασχολείστε με το αισχρό παιχνίδι του τακτικισμού που σας οδήγησε στην ήττα, μετρώντας κουκιά με τη ΝΕΑΡ, ή στήνοντας αυτί για να εξακριβώσετε τις διαθέσεις για την επιστροφή του Τσίπρα. Όχι για να δημιουργήσετε μέτωπο αλλά για να δείτε πού και πότε θα στρίψετε.

Το Documento από την ημέρα της έκδοσής του στήριξε τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν μια επιλογή συμφέροντος ούτε προσβλέπαμε σε απολαβές. Δεν ήταν ιδεολογική και πολιτική ένταξη. Απλώς πιστεύαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να φέρει την αλλαγή και συναντηθήκαμε μαζί τους σε μάχες κατά της διαφθοράς και για τη Δημοκρατία. Την επιλογή μας αυτή την πληρώσαμε. Δεν είχαμε ούτε ασυλίες, ούτε βουλευτικούς μισθούς. Είχαμε διώξεις, δολοφονία χαρακτήρα πέντε αστέρων και πόλεμο εναντίον μας με κάθε μέσο.

Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στη αντιπολίτευση και κάποιοι έγλειφαν αυτάρεσκα το ώριμο φρούτο για την πτώση του Μητσοτάκη, εμείς επιμέναμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να δώσει μάχη για να περισώσει ότι μπορεί να σωθεί. Οι λόρδοι του ΣΥΡΙΖΑ, με συμβόλαια με Τράπεζες και επιχειρηματίες και συμφωνίες για το μέλλον (τους) κατηγορούσαν το Documento. Εμείς συνεχίζουμε αυτή τη μάχη. Όχι γιατί συμπαθούμε τον ΣΥΡΙΖΑ ή μισούμε τον Μητσοτάκη, αλλά γιατί κάνουμε τη δουλειά μας. Και δουλειά μας είναι να γράφουμε αυτό που θεωρούμε ότι πρέπει να γραφτεί. Μια παράκληση μόνο. Όσοι αποφασίζετε να πείτε ή να γράψετε για το Documento, έχετε δικαίωμα να το κάνετε.

Μόνο να θυμάστε ότι πολλοί από εσάς αν δεν ήταν το Documento δεν θα σας ήξερε ούτε ο θυρωρός στην Κουμουνδούρου. Και αυτό ήταν ένα λάθος του Documento. Δεν θα το επαναλάβουμε γιατί σεβόμαστε τον κόσμο που σας ψήφισε αλλά και όσους δεν σας ψήφισαν αλλά μας διαβάζουν γιατί περιμένουν να μάθουν από εμάς την αλήθεια.

Δεν σας ταιριάζει πολιτικός χαρακτηρισμός Είσαστε απλώς κακομαθημένοι και αγνώμονες. Κάποιοι από εσάς και «χ#στες» που θα έλεγε η Ακρίτα.

Η Ακρίτα επανήλθε

Η Έλενα Ακρίτα επανήλθε με νέα ανάρτηση περιγράφοντας μία ιστορία από το 2015, και αναφέροντας μεταξύ άλλων:

Όταν ξεκινούσε το Ντοκουμέντο πριν δέκα περίπου χρόνια, ο Κώστας Βαξεβάνης με πήρε τηλεφωνο.

- Είσαι η πρώτη που καλώ, μου είπε. Εσένα και τον Καρτερο. Να έρθετε, να με στηρίξετε σε αυτό το ξεκίνημα.

Ηταν η εποχή που τα ΝΕΑ κατέρρεαν. Μετά τον Ψυχαρη και πριν τον Μαρινάκη. Όλοι δουλεύαμε μήνες απλήρωτοι, χωρίς να ξέρουμε τι μας ξημερώνει το αύριο.

- Δεν μπορώ να αφήσω την εφημερίδα, του είπα. Θα είναι σαν να φυγομαχώ.

- Μα θα κλείσει μου απάντησε.

Είχε δίκιο, τότε όλοι το ίδιο πίστευαμε.

- Θα το παλέψουμε κι όσο πάει. Αλλιώς θα μείνουν πολλοί συνάδελφοι χωρίς δουλειά.

- Μπραβο για τη στάση σου, μου είπε. Και η πόρτα μου πάντα ανοιχτή για σένα.

Ευχαριστώ παρακαλώ, κλείσαμε το τηλέφωνο.

Κάποια χρόνια αργότερα θα έφευγα από τα ΝΕΑ, την εφημερίδα στην οποία βάλαμε πλάτη για να τη σωσουμε.

Και θα έφευγα χτυπώντας την πόρτα πίσω μου, πάλι γιατί δεν μπορούσα να κρατήσω το βρωμόστομά μου κλειστό όταν τα fake news στην εφημερίδα είχαν ξεσαλώσει με τη δήθεν ιδιόκτητη βίλα του Τσίπρα. Έγραψα την αλήθεια, λογοκρίθηκα, παραιτήθηκα. Πλήρωσα το τίμημα κι ήταν βαρύ γιατί την αγαπούσα αυτή τη δουλειά.

Εγώ παιδιά έτσι είμαι. Από πιτσιρίκα, έτσι είμαι. Όταν έχω να πω κάτι το λέω. Δεν στρογγυλεύω τα λόγια μου, δεν υπολογίζω συνέπειες.

Θα μπορούσα να το βουλώσω και να τα έχω καλά με όλους.

Ή μάλλον δεν θα μπορούσα.

Γιατί δεν ήθελα.

Μασημένα λόγια ποτέ, ισορροπίες ποτέ, ισαποστακισμούς ποτέ.

Έτσι είμαι. Αυτή είμαι. Αν δω το άδικο και δε μιλήσω, υποφέρω. Το άδικο για τον άνθρωπο, το άδικο για το ζώο. Κωλοχαρακτηρας; Πεισματάρα; Κεφάλι αγύριστο; Μπορεί. Αλλά το βράδυ κοιμάμαι ήσυχα, λίγο το ‘χεις;

Κι όσοι μ’ αγαπάνε, μ’ αγαπάνε πολύ. Κι όσο με αντιπαθούν, με αντιπαθούν πολύ. Γιατί στα δικά μου τα κιτάπια, είναι ντροπή να τα ‘χεις καλά με όλους. Πρέπει να επιλέγεις. Πρέπει να παίρνεις θέση. Αλλιώς δεν αξίζει αυτή η ζωή.

Κατάλαβες Κώστα;

Και τελικά να σου πω κάτι.

Ι’ m too old for this shit.

Κατάλαβες, Κώστα;

Ε;