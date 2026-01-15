Μενού

Άγριο επεισόδιο στη Βουλή ανάμεσα σε Κυρανάκη - Πέρκα: «Μην φωνάζετε, δεν είναι η κουζίνα σας - Είσαι φασίστας»

Ένταση σημειώθηκε σήμερα στη Βουλή ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την Πέτη Πέρκα, η οποία τον κατηγόρησε για σεξιστικό σχόλιο.

Κωνσταντίνος Κυρανάκης | EUROKINISSI
Σκηνές χάους επικράτησαν και σήμερα (15/1) στη Βουλή καθώς ένταση σημειώθηκε ανάμεσα στον υφυπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα με φόντο τη σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου και της Hellenic Train.

Η Πέτη Πέρκα τοποθετήθηκε για  σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου και την κύρωση της αναθεωρημένης σύμβασης με την Hellenic Train, αφήνοντας αιχμές για τα Τέμπη. 

Πέτη Πέρκα - Συζήτηση για το νομοσχέδιο Υπουργείου Μεταφορών | EUROKINISSI

 

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης απάντησε: ««Έχετε πολύ θράσος για πρώην γενική γραμματέας του υπουργείου να τσιρίζετε. Για τω Θεό, ηρεμήστε. Μην τσιρίζετε. Εδώ είναι Βουλή κυρία μου, δεν είναι η κουζίνα σας», είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απευθυνόμενος στην Πέτη Πέρκα που καταλόγιζε στον Υπουργό ψέματα, για τις καταγγελίες περί διαγραφής χρεών της εταιρείας επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Όταν έσβησαν τα μικρόφωνα η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς ακούγεται να του φωνάζει: «φασίστα». ενώ αργότερα μιλώντας στους δημοσιογράφους έκανε λόγο για «σεξιστικό σχόλιο» από τον αναπληρωτή Υπουργό.

Κωνσταντίνος Κυρανάκης - Συζήτηση στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών | EUROKINISSI

 

