Σκηνές χάους επικράτησαν και σήμερα (15/1) στη Βουλή καθώς ένταση σημειώθηκε ανάμεσα στον υφυπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα με φόντο τη σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου και της Hellenic Train.
Η Πέτη Πέρκα τοποθετήθηκε για σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου και την κύρωση της αναθεωρημένης σύμβασης με την Hellenic Train, αφήνοντας αιχμές για τα Τέμπη.
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης απάντησε: ««Έχετε πολύ θράσος για πρώην γενική γραμματέας του υπουργείου να τσιρίζετε. Για τω Θεό, ηρεμήστε. Μην τσιρίζετε. Εδώ είναι Βουλή κυρία μου, δεν είναι η κουζίνα σας», είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απευθυνόμενος στην Πέτη Πέρκα που καταλόγιζε στον Υπουργό ψέματα, για τις καταγγελίες περί διαγραφής χρεών της εταιρείας επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Όταν έσβησαν τα μικρόφωνα η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς ακούγεται να του φωνάζει: «φασίστα». ενώ αργότερα μιλώντας στους δημοσιογράφους έκανε λόγο για «σεξιστικό σχόλιο» από τον αναπληρωτή Υπουργό.
