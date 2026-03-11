Μενού

Αιχμές Ανδρουλάκη στο TikTok για Predator: «Η εθνική ασφάλεια, έρμαιο σε παιχνίδια εξουσίας με ευθύνη του ΠΘ»

Όλα όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μέσω TikTok από το Στρασβούργο αναφορικά με τις υποκλοπές. Η κριτική του προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Reader symbol
Newsroom
Νίκος Ανδρουλάκης
Νίκος Ανδρουλάκης | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Στο Στρασβούργο μετέβη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, και με νέο βίντεο στο TikTok εξαπέλυσε έμμεσα αιχμές κατά της κυβέρνησης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρευρέθη για τη συζήτηση του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και για διμερείς επαφές με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ.

@nikos.androulakis

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ετσι, για την αλήθεια. Και για την αλλαγή.

♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο βίντεό του κάνει αναφορά στην ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και επισημαίνει τη διάσταση ότι η εθνική ασφάλεια έγινε έρμαιο σε παιχνίδια εξουσίας με ευθύνη του Πρωθυπουργού και της αυλής του στο Μέγαρο Μαξίμου. 

«Συζητήσαμε την κατάσταση του κράτους δικαίου στη χώρα και τα τραύματα που έχει επιφέρει η κυβερνηση της Νέας Δημοκρατίας. 

Η εθνική ασφάλεια έρμαιο σε παιχνίδια εξουσίας με ευθύνη του πρωθυπουργού και της αυλής του

Αυτές οι παρακρατικές μεθοδεύσεις δεν αξίζουν στον ελληνικό λαό. Δεν αξίζει σε μια ευρωπαϊκή χώρα η έλλειψη σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Όλα αυτά θα τα αλλάξουμε μαζί» καταλήγει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ