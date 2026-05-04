Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έκανε πράξη την προαναγγελία του, καταθέτοντας επίσημα αίτημα για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Τέσσερα χρόνια μετά τις πρώτες δημόσιες καταγγελίες των ετών 2021-2022 από τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, και τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, προκαλώντας σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία των θεσμών στη χώρα.

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ανατρέχει στο πλήρες ιστορικό της υπόθεσης, αξιοποιώντας αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, καταθέσεις από την πρωτόδικη δίκη και δηλώσεις προσώπων-κλειδιά, όπως ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν.

Παράλληλα, το αίτημα συμπίπτει χρονικά με την ηχηρή παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), ο οποίος ζητά την παραίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης.

Με βάση το άρθρο 68 παρ. 2 του Συντάγματος και τον Κανονισμό της Βουλής, το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη σύσταση της επιτροπής με σκοπό τη διαλεύκανση της παράνομης χρήσης του λογισμικού Predator (με 87 επαληθευμένες στοχεύσεις), της εμπλοκής της ΕΥΠ και της πιθανής χειραγώγησης της προηγούμενης Εξεταστικής Επιτροπής του 2022.

Ειδικότερα και προκειμένου να αποδοθούν τυχόν υπάρχουσες πολιτικές, ποινικές ή πειθαρχικές ευθύνες, ζητούμε να διερευνηθεί πλήρως:

1. Αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΥΠ, μέσω του ΚΕΤΥΑΚ ή μη, από παρακλάδια της ίδιας ή άλλων κρατικών υπηρεσιών και ποια πρόσωπα, παρήγγειλαν, επέβλεψαν, γνώριζαν, συμμετείχαν ή και ενέκριναν αυτή τη χρήση.

2. Πώς χρηματοδοτήθηκε η χρήση αυτή και ποιες ομάδες προσώπων συνεργάστηκαν με τους καταδικασθέντες και τους συνεργάτες τους.

3. Ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό των παρακολουθήσεων και πού βρίσκεται αυτό σήμερα.

4. Ποιοι από τους στόχους του Predator που δεν έχουν συνεργαστεί μέχρι σήμερα με την Δικαιοσύνη παρακολουθήθηκαν και σε ποιες χρονικές στιγμές και σε ποιες περιπτώσεις η πράξη δεν ολοκληρώθηκε και άρα υπάρχει απόπειρα.

5. Ποιοι και με ποιο τρόπο μεθόδευσαν την συγκάλυψη και εξουδετέρωση της αρχικής κοινοβουλευτικής της έρευνας.

6. Αν όλα τα παραπάνω ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση και συντονισμό του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

