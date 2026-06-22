Ακραία κόντρα στον αέρα και φωνές Πορτοσάλτε - Φαραντούρη: «Λαϊκιστής με βούλα, δεν σας πιστεύω»

Ο Νικόλας Φαραντούρης έφερε σήμερα στο προσκήνιο το ζήτημα των μεταλλαγμένων τροφίμων, ενημερώνοντας πως το κυβερνητικό μπλοκ στο ευρωκοινοβούλιο, ψήφισε για να αφαιρεθούν οι ταμπέλες στις συσκευασίες, που προειδοποιούν για τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα στην Ελλάδα.

Μιλώντας στο ΣΚΑΙ, είπε συγκεκριμένα πως «Είχαμε μια μάχη στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, γιατί με ευθύνη της κυβέρνησης έσπασε για πρώτη φορά η ελληνική γραμμή με επιφυλάξεις στα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα.

Εμείς βέβαια οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταψηφίσαμε. Με ευθύνη όσων υπερψήφισαν αυτό τον κανονισμό, πλέον δεν θα αναγράφεται στο ράφι του σούπερ μάρκετ, ότι τα προϊόντα είναι μεταλλαγμένα, μέχρι και 20 γονιδιακές μεταλλάξεις».

Φαραντούρης: «Με ΠΑΣΟΚ, ξέρεις τι τρως»

Τόνισε ακόμα ότι «Η κυβέρνηση στο Συμβούλιο Υπουργών, όχι μόνο υπερθεμάτισε, στήριξε την πρόταση υπέρ των μεταλλαγμένων. Όχι μόνο αυτό αλλά να σου στερούν το δικαίωμα να επιλέξεις εάν θες να φας μεταλλαγμένα».

Σε εκείνο το σημείο, ο Άρης Πορτοσάλτε, ρώτησε τον κ. Φαραντούρη τι ψήφισε ο σχηματισμός του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ, με τον πολιτευόμενο του ΠΑΣΟΚ να απαντά πως οι ομοϊδεάτες του κ. Πορτοσάλτε, οι ακροδεξιοί και οι δεξιοί, ψήφισαν υπέρ της τροπολογίας για τα μεταλλαγμένα.

«Άρα, με ΠΑΣΟΚ ξέρεις τι τρως, με Νέα Δημοκρατία δεν ξέρεις», τόνισε.

Σε αυτό το σημείο, ο Άρης Πορτοσάλτε σχολίασε σκωπτικά «Μπράβο, Φαραντούρης, λαϊκιστής με Βούλα».

Σε αυτό ο κ. Φαραντούρης απάντησε πως περιγράφει μία αντικειμενική πραγματικότητα, και εξήγησε ακόμα:

Και δεν είναι μόνο αυτό. Οι πατέντες για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, συγκεντρώνονται έτσι στα χέρια δύο εταιρειών, άρα η αγροτική παραγωγή, οι σπόροι και η διατροφική αλυσίδα, είναι στα χέρια δύο εταιρειών».