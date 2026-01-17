Αλέξανδρος Παπαδόγγονας: Πέθανε ο πρώην υπουργός της ΝΔ και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού

Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 95 ετών, άφησε ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας, αντιναύαρχος εν αποστρατεία του Πολεμικού Ναυτικού και πολιτικός που διατέλεσε βουλευτής Α΄ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός.

Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Η ΝΔ, σε ανακοίνωσή της αποχαιρετά τον εκλιπόντα, αναφέροντας: «Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση ένα ιστορικό στέλεχός της, μέλος της πρώτης Κοινοβουλευτικής της Ομάδας το 1974, τον Αλέξανδρο Παπαδόγγονα».

Ποιος ήταν ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας

Ο Αλέξανδος Παπαδόγγονας, Μανιάτης στην καταγωγή και γεννήθηκε το 1931 στην Τρίπολη

Σπούδασε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στη Ναυτική Σχολή Πολέμου και στη Σχολή Άμυνας του ΝΑΤΟ.

Μετεκπαιδεύτηκε στις Σχολές Υποβρυχίων Ελλάδος και ΗΠΑ, καθώς και στη Σχολή Ναρκοπολέμου και στη Σχολή Οικονομικών Ναυτικού. Ακολούθησε μια μεγάλη καριέρα στο Πολεμικό Ναυτικό.

Υπηρέτησε σε πολλά πολεμικά πλοία και υποβρύχια, καθώς και σε επιτελικές θέσεις.

«Το 1973 συμμετείχε ενεργά στο αντιδικτατορικό Κίνημα του Ναυτικού, συνελήφθη και φυλακίστηκε στο ΕΑΤ-ΕΣΑ. Μετά τη Μεταπολίτευση το 1974 επανήλθε στο Πολεμικό Ναυτικό ως μηδέποτε διωχθείς, αλλά αποχώρησε το ίδιο έτος προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα στις εθνικές εκλογές» αναφέρει η ΝΔ.

Από το 1974 έως το 2000 διετέλεσε Βουλευτής Α' Αθηνών. Υπηρέτησε στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή ως υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας (1974-1977) και υπουργός Συγκοινωνιών (1977-1980) και στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ως αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας (1990-1991) και υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας (1992-1993).

«Η διαδρομή του στα κοινά χαρακτηρίστηκε από ήθος, εντιμότητα, θάρρος, οξυδέρκεια και αφοσίωση στο καθήκον» σημειώνει στη σχετική της ανακοίνωση η Νέα Δημοκρατία.

«Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας ήταν κάτι πολύ περισσότερο από επιφανές στέλεχος της παράταξής μας: υπήρξε άξιος εκπρόσωπος μιας γενιάς που υπηρέτησε με άμεσο κίνδυνο της ζωής της την Ελλάδα και τη Δημοκρατία. Στην οικογένεια και τους οικείους του απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια».