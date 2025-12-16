Αλέξης Τσίπρας: Live η παρουσίαση του βιβλίου στην Πάτρα

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η παρουσίαση βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», στην Πάτρα.
Δείτε live την παρουσίαση του βιβλίου και την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα:
- «Πιθανόν βαλτοί αυτοί που διακινούν τις φήμες»: Η θέση του γνωστού τραγουδιστή περί ασέλγειας
- «Χέρια ψηλά, βγες από το όχημα»: Η στιγμή που συλλαμβάνουν τον γιο του Κατρίνη
- Από περιτονίτιδα πέθανε ο 43χρονος που χτύπησε γιατρό και κατέληξε - Τι αναφέρουν πληροφορίες του Reader
- Κατάπιε την ηρωίνη για να την κρύψει και πνίγηκε: Αδιανόητος θάνατος στη Λευκάδα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.