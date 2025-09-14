Άλλη ποινή ανακοίνωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τον πατέρα που μήνυσε: Η απάντηση από τον γιο του

Για ανακοίνωση ψευδούς ποινής, κατηγορείται ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναφορικά με την υπόθεση του 52χρονου πατέρα που μήνυσε, για απειλητικά μηνύματα στο διαδίκτυο.

Ο υπουργός Υγείας, ανακοίνωσε μέσω Twitter (νυν Χ) πως το δικαστήριο, μετά την μήνυση που άσκησε, επέβαλλε ποινή φυλάκισης τριών ΕΤΩΝ με αναστολή, στον 52χρονο από την Κατερίνη. Σύμφωνα με το InVeria, αυτό είναι ψευδές, καθώς το ρεπορτάζ του αναφέρει πως ο 52χρονος δέχθηκε ποινή από το δικαστήριο τριών ΜΗΝΩΝ με αναστολή.

Το ίδιο το ρεπορτάζ μάλιστα αναφέρει πως ο Άδωνις Γεωργιάδης παρέλειψε να γράψει ότι οι 3 μήνες αφορούν τις δύο κατηγορίες (εξύβριση και απειλή), καθώς αθωώθηκε για την κατηγορία της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων!

Η απάντηση του γιου του 52χρονου

Ο γιος του ανθρώπου τον οποίο μήνυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με συνέπεια να συλληφθεί, απάντησε κάτω από το αρχικό ποστ του υπουργού Υγείας, λέγοντας πως είναι περήφανος για τον πατέρα του, ο οποίος μεγαλώνει τα παιδιά του με τεράστιο αγώνα. Επίσης, αναφέρει ότι δεν πρόκειται αυτόν τον άνθρωπο που δίκασε να τον φτάσει ποτέ του και ας κάθετα σε υπουργικές καρέκλες.

Δείτε το μήνυμα του γιου του 52χρονου:

Μήνυμα στον Άδωνι Γεωργιάδη | Facebook



