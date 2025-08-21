Ανακοπή καρδιάς υπέστη ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών και νυν γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Update: Απόστολος Βεσυρόπουλος: Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, με διασώστες και γιατρούς να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στον Απόστολο Βεσυρόπουλο, κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ, ενώ ξεκίνησε η μεταφορά του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του κ. Βεσυρόπουλου κρίνεται σοβαρή.