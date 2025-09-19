Ανδρέας Λοβέρδος: «Τα Τέμπη ήταν η αφορμή για την προσχώρηση μου στη Νέα Δημοκρατία»

Ο Ανδρέας Λοβέρδος μίλησε σήμερα (19/09) για την προσχώρηση του στη Νέα Δημοκρατία και μεταξύ άλλων σχολίασε το ότι καθοριστικό ρόλο για αυτή του την απόφαση έπαιξε η υπόθεση των Τεμπών.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» στο Open, δήλωσε ότι η προσχώρηση του στη Νέα Δημοκρατία αποτέλεσε συνειδητή επιλογή. «Είναι συνειδητή επιλογή που έχει την αφορμή της στα όσα είδαν τα μάτια μου με την απόπειρα εκμετάλλευσης της τραγωδίας των Τεμπών. Αυτό με κινητοποίησε γιατί θυμήθηκα το 2012, το 2014, το 2015, πράγματα που έζησα».

Όπως λέει, «τότε ήμασταν λοκατζήδες, δεν ήμασταν υπουργοί. Εκείνον τον δύσκολο καιρό που ζήσαμε και το πληρώσαμε μετά δεν θέλω να τον ξαναζήσει η Ελλάδα. τότε έκανα την προσπάθειά μου, μόνος μου. με τον κ. Μητσοτάκη, σας δίνω τον λόγο της τιμής μου, η τελευταία φορά που είχα επικοινωνήσει πριν τον Μάρτιο του '25 που του τηλεφώνησα εγώ ήταν το 2022 όταν μου τηλεφώνησε να με συγχαρεί για τη νίκη μου στη Novartis».

Λοβέρδος: Η αντίδραση του όταν του έδειξαν παλιά βίντεο που σχολίαζε τη Νέα Δημοκρατία

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, οι δύο δημοσιογράφοι έδειξαν παλαιότερα ντοκουμέντα με τον Ανδρέα Λοβέρδο ο οποίος καταδίκαζε τον τρόπο που διαχειρίστηκε η Νέα Δημοκρατία την υπόθεση των Τεμπών.

Ο γαλάζιος πλέον πολιτικός απάντησε: «Ό,τι λέω το πιστεύω, δεν έχω μετακινηθεί καθόλου από τις θέσεις μου. Για τα καρτέλ (σ.σ. στα οποία είχε αναφερθεί στις ίδιες δηλώσεις) μετά τις Ευρωεκλογές του 2024 είχαμε τρεις παρεμβάσεις (...). Για τα θέματα της αξιολόγησης παραμένω στις θέσεις μου. Έγιναν σφάλματα, αλλά είναι άλλο να τα καταδεικνύεις και άλλο να λες "να φύγει αυτή η κυβέρνηση και θα δούμε τι θα γίνει". Το αίτημα Ανδρουλάκη για εκλογές είναι απολύτως λάθος».

Εδώ έχουμε να κάνουμε με αιτήματα που προέρχονται από μία εξωκυβερνητική κεντροαριστερά που δεν υπόσχεται κυβέρνηση. Αυτό, κάθε λογικό άνθρωπο, τον κινητοποιεί. Εμένα με κινητοποίησε. Πήρα αφορμή από εκείνα τα γεγονότα, βγήκα δημόσια, χωρίς καμία επαφή με τον πρωθυπουργό ή με άλλα στελέχη, έξανα αυτό που η συνείδησή μου επέβαλε. Μετά όμως συνεννοήθηκα μαζί του, εγώ τον κάλεσα, συναντηθήκαμε αρχές Ιουνίου και αποφασίσαμε την ένταξή μου στη ΝΔ», πρόσθεσε.

Ανδρέας Λοβέρδος: Τι δήλωσε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την αναθεώρηση του Συντάγματος

Αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την αναθεώρηση του Συντάγματος, ο Ανδρέας Λοβέρδος δήλωσε: Για την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την απουσία πρωταγωνιστών της υπόθεσης να μην καλούνται, «είναι οι μέρες που εγώ συζητώ για την πολιτική μου επιλογή. Από την επομένη, όταν περάσουν αυτές οι μέρες, θα αρχίσω να παίρνω τον λόγο και για τα καθημερινά θέματα της πολιτικής. Προτεραιότητά μου θα είναι τα θεσμικά θέματα. Θα είναι τα πρώτα θέματα για τα οποία θα μιλήσω ως πια στέλεχος κόμματος. Η Εξεταστική είναι το πρώτο. Θα παρακολουθώ κάθε μέρα και θα κάνω τις απαραίτητες παρεμβάσεις. Τώρα μην μου λέτε να πάρω θέση για κάτι για το οποίο δεν έχω πληροφόρηση».

«Με το δεύτερο θέμα που θα ασχοληθώ είναι η αναθεώρηση του Συντάγματος», γνωστοποίησε έπειτα. Σε ερώτηση του δημοσιογράφου Γιάννη Κολοκυθά αν δηλαδή θα ασχοληθεί με αυτό έχοντας κάποιο ρόλο, «αυτό το ξέρει ο πρωθυπουργός. Το έχουμε κουβεντιάσει».

Και τόνισε: «Πάω να διεκδικήσω σταυρό. Πάω για μάχη. Στα νότια».

Το «αδιάφορο» στο ΠΑΣΟΚ

Αναφορικά με το ΠΑΣΟΚ, ο Ανρέας Λοβέρδος δήλωσε: «Άλλαξε τελείως το ΠΑΣΟΚ. Αυτή η αλλαγή σήμανε την αποστασιοποίηση από το κέντρο. Κινείται στο αδιάφορο, πιο κοντά στη φρασεολογία του ΣΥΡΙΖΑ και της κ. Κωνσταντοπούλου, παρά στο κέντρο. Εγώ είμαι ένας κεντρώος πολιτικός (...). Εγώ είμαι πιστός στις αρχές μου, στις απόψεις μου, δεν άλλαξα σε τίποτα».

Στόχος της ΝΔ, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό. «Αυτό εξασφαλίζει σταθερότητα. Στόχος είναι, αν υπάρξει β' γύρος, η αυτοδυναμία. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι κυβερνήσεις συνεργασίας είναι μονόδρομος. Από εκεί και πέρα το ποιος ανταποκρίνεται, είναι ζήτημα μετεκλογικό».