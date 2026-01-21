Ανδρουλάκης: «Η σύσταση διακομματικής επιτροπής είναι προσχηματική - Δεν εμπιστευόμαστε τη ΝΔ»

Σκληρή κριτική άσκησε από το βήμα της Βουλής, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, για την απουσία του πρωθυπουργού από τη συζήτηση για την πρόταση της συγκρότησης Διακομματικής Επιτροπής για τα κρίσιμα θέματα της αγροτικής παραγωγής, την οποία απέρριψε.

Την χαρακτήρισε διακοσμητική και χωρίς αρμοδιότητες, ένδειξη, όπως είπε, ότι η κυβέρνηση δεν έχει αξιοπιστία. «Εμείς θεωρούμε τη σύσταση διακομματικής επιτροπής ανεπαρκή και προσχηματική. Δεν σας εμπιστευόμαστε», συμπλήρωσε.

H αντιπρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ περιελάμβανε τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου που προτάσσει μια ενιαία πολιτική στον πρωτογενή τομέα.

«Απορρίπτουμε τον προσχηματικό διάλογο και προτείνουμε διάλογο ουσίας και αποτελέσματος για τους παραγωγούς της χώρας», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε, απευθυνόμενος στη κυβέρνηση:

«Εμείς, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον αγροτικό κόσμο και στον ελληνικό λαό, προτείνουμε τη συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας, με σαφή δομή, αποστολή και χρονοδιάγραμμα σε τρία στάδια».

Η αντιπρόταση του ΠΑΣΟΚ

Κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εργαλειοποίησε τις Εξεταστικές για να συγκαλύψει τις ευθύνες της, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως η ίδια ότι δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια, ούτε για ουσιαστικό διάλογο με τα άλλα κόμματα, ενώ εξήγησε τη πρόταση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Στους πρώτους τέσσερις μήνες, μία ανεξάρτητη επιτροπή κορυφαίων ειδικών για τον αγροτικό τομέα, θα καταρτίσει τεκμηριωμένο σχέδιο για την αναγέννηση της αγροτικής παραγωγής», είπε αρχικά και συμπλήρωσε:

«Στη συνέχεια, με βάση το επιστημονικό αυτό σχέδιο, θα κάνουμε αυτό που δεν τολμήσατε εσείς. Θα ανοίξουμε έναν πραγματικό και ουσιαστικό εθνικό διάλογο με τη συμμετοχή όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων και των φορέων που εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, ώστε να χαράξουμε όλοι μαζί την αναγκαία εθνική στρατηγική».

«Και μετά από αυτόν τον συστηματικό εθνικό διάλογο, που θα προσφέρει δημοκρατική νομιμοποίηση στην εθνική στρατηγική, θα προχωρήσουμε στην θεσμική κατοχύρωσή της στη Βουλή, με όρους ευρείας συναίνεσης, δεσμευτικής για την επόμενη δεκαετία, ώστε η αγροτική πολιτική να αποκτήσει συνέχεια, σταθερότητα και προβλεψιμότητα, πέρα από κυβερνητικούς κύκλους», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πρόσθεσε ότι το ζήτημα δεν είναι διαχειριστικό, ούτε επικοινωνιακό, αλλά έχει εθνική διάσταση, καθώς αφορά την παραγωγική βάση της χώρας, τη διατροφική ασφάλεια, το εμπορικό ισοζύγιο και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας σε συνθήκες κρίσης και πως μόνο με εθνικό σχέδιο μπορούμε να ανασυγκροτήσουμε την παραγωγική βάση στις δύσκολες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε ότι ο πρωτογενής τομέας δεν περνά απλώς μια δύσκολη φάση. Βρίσκεται σε οριακό σημείο και γι' αυτό ευθύνονται οι πολιτικές σας επιλογές, που έχουν κοινό παρονομαστή: την έλλειψη σχεδίου, τη διαφθορά, την αλαζονεία, την παντελή απουσία διαλόγου με τον κόσμο της παραγωγής.

Ανδρουλάκης για ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: «Κανονικό ριφιφί»

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κατέκρινε την ένταξή του στην ΑΑΔΕ, την οποία χαρακτήρισε «κανονικό ριφιφί σε βάρος των έντιμων παραγωγών από τη “γαλάζια” συμμορία». «Που αλλού στην Ευρώπη των "27" ένας αναπτυξιακός Οργανισμός του πρωτογενούς τομέα υπάγεται σε έναν φοροεισπρακτικό μηχανισμό; Θα αποφασίζει η ΑΑΔΕ για την υλοποίηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής; Η πραγματικότητα του αγροτικού κόσμου, σας διαψεύδει πλήρως», σημείωσε, ενώ επανέλαβε ότι το 2025 καταγράφεται ως η χειρότερη χρονιά αγροτικών πληρωμών των τελευταίων ετών.

Μίλησε για πονεμένη ιστορία του ΕΛΓΑ, λέγοντας ότι η τελευταία αναθεώρηση του κανονισμού του έγινε το 2010, με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, κι εδώ και επτά χρόνια δεν έγινε απολύτως τίποτα.

«Απέναντι στο όργιο κακοδιαχείρισης, στους βασικούς θεσμούς που στηρίζουν την αγροτική πολιτική της χώρας, εμείς έχουμε καταθέσει δέσμη προτάσεων για την ανασυγκρότησή τους:

Με αντικειμενική επιλογή στελεχών μέσω ανοιχτού αξιοκρατικού διαγωνισμού και έγκριση από τη Βουλή.

Με διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων για αποτελεσματικούς ελέγχους και έγκαιρη καταβολή ενισχύσεων.

Και με αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να γνωρίζει ο αγρότης, οι επιπτώσεις ποιων κινδύνων καλύπτονται και πότε. Έτσι μόνο θα αισθανθεί ασφάλεια και σιγουριά», εξήγησε.

Το ζήτημα της ενέργειας στον αγροτικό τομέα

Σχετικά με το καθοριστικό ζήτημα της ενέργειας στον αγροτικό τομέα, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι η κυβέρνηση προσέφερε τα οφέλη στους λίγους και ισχυρούς, με το κόστος να μένει στους αγρότες, κι αυτό ήταν συνειδητή πολιτική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, ενώ επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για:

Ανώτατη τιμή 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, για πέντε χρόνια, χωρίς αστερίσκους.

Πάγιο 5 ευρώ τον μήνα, γιατί η αγροτική κατανάλωση είναι εποχική.

120 δόσεις στις οφειλές, με έκπτωση 20% στους συνεπείς.

«Και ας το πούμε ξεκάθαρα: η ΔΕΗ έχει δυνατότητες, αλλά δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Όμως υπάρχει και κάτι βαθύτερο» είπε ο κ. Ανδρουλάκης και συνέχισε:

«Το όραμα της ενεργειακής πράσινης μετάβασης είναι όχι μόνο να πάμε στα πράσινα καύσιμα, αλλά να μειώσουμε την ενεργειακή φτώχεια, το κόστος ζωής και παραγωγής. Αυτό προϋποθέτει διαφάνεια και προτεραιότητα στους παραγωγούς στη διανομή του ενεργειακού χώρου».

Ανδρουλάκης: «Η συμφωνία ΕΕ - Mercosur είναι πολιτική επιλογή»

Όσο αφορά την αντιμετώπιση της ευλογιάς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι «αν θέλει κανείς να δει την πλήρη κατάρρευση του επιτελικού κράτους, ας κοιτάξει τη διαχείριση της ευλογιάς», όπου κατέρρευσαν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και η δυνατότητα πρόληψης, ενώ μισό εκατομμύριο ζώα σφαγιάστηκαν μέσα σε 18 μήνες.

«Η αλληλογραφία μεταξύ της Κομισιόν και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τους τοπικούς εμβολιασμούς ως μέτρο ανάσχεσης της ευλογιάς. Σας ρωτώ: Δεν γνωρίζατε την ύπαρξη αυτής της αλληλογραφίας; Γιατί δεν προχωρήσατε σε τοπικούς εμβολιασμούς; Γιατί έχετε επιτρέψει την πλήρη κατάρρευση των ελεγκτικών μηχανισμών; Γιατί, εν τέλει, αφήσατε την ευλογιά να ξεφύγει;», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur δεν είναι τεχνικό θέμα, αλλά πολιτική επιλογή την οποία υπογράψατε χωρίς ουσιαστικά ανταλλάγματα. Μία συμφωνία χωρίς να ενημερώσετε κανέναν. Ποιες είναι οι εθνικές γραμμές που βάζετε στις Βρυξέλλες;» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.