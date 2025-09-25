Ανδρουλάκης: «Ο Μητσοτάκης έπρεπε να προστατεύσει το κύρος μας - Παρέλαση ο Ερντογάν στον ΟΗΕ»

Ερασιτεχνισμό και διπλωματική αποτυχία καταλόγισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη κυβέρνηση της ΝΔ για τη ματαίωση της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «το να προσπαθείς να εμφανίσεις τη προχειρότητα και τον ερασιτεχνισμό ως νίκη, νομίζω ότι είναι άλμα της λογικής.

Υπήρχε ανακοινωμένο επισήμως ότι θα συναντηθεί ο πρωθυπουργός με τον κ. Ερντογάν. Πώς το ανακοινώσαμε εμείς και όχι αυτοί; Αυτό δεν δείχνει έναν ερασιτεχνισμό;

Ανδρουλάκης: «Ο Ερντογάν έκανε παρέλαση προκλήσεων»

Ο κ. Ανδρουλάκης συνέχισε λέγοντας: «Δεν έπρεπε εκ των προτέρων να αναρωτηθούν οι διπλωμάτες, ο υπουργός Εξωτερικών ή ο πρωθυπουργός γιατί δεν ανακοινώνει η άλλη πλευρά τη συνάντηση;

Όταν εμφανίζεται ότι ο Ερντογάν αναβάλλει τη συνάντηση, ουσιαστικά παρουσιάζεται μια περιφρόνηση προς τη χώρα μας. Έπρεπε λοιπόν εκ των προτέρων να αναρωτηθεί ο πρωθυπουργός "γιατί εμείς το ανακοινώσαμε και όχι η Τουρκία" και να πάρει τα μέτρα του για να προστατεύσει το κύρος της χώρας».

Υπογράμμισε την προκλητική ρητορική του κ. Ερντογάν στον ΟΗΕ: «Ο Ερντογάν πήγε κι έκανε άλλη μια παρέλαση προκλήσεων εις βάρος της χώρας μας και της Κύπρου.

Μίλησε από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για διχοτόμηση στην Κύπρο, ξεκάθαρα. Κανένας σεβασμός στα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Τι άλλο είπε ο Ερντογάν; Καμία ενεργειακή επένδυση στην ανατολική Μεσόγειο χωρίς να δώσει το "οκ" η Τουρκία (!).

Άρα και η πόντιση του καλωδίου που είναι ένα έργο ενταγμένο στα ευρωπαϊκά προγράμματα», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

"Ήρεμα νερά" είναι η "Γαλάζια Πατρίδα"; "Ήρεμα νερά" είναι η αδυναμία μας να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας βάσει του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας και δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε μια επένδυση ενταγμένη σε ευρωπαϊκά προγράμματα;

Ας πούμε καθαρά τα πράγματα: Η Τουρκία συνεχίζει στον δρόμο των προκλήσεων και των απειλών "αν κάνετε κάτι, θα μας βρείτε μπροστά σας". Πρέπει με ενσυναίσθηση να χαράξουμε την εξωτερική μας πολιτική, να την εγκιβωτίσουμε στην ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και να πούμε στους Ευρωπαίους ότι δεν υπάρχει SAFE για την Τουρκία», συμπλήρωσε εμφατικά.