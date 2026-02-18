Ανδρουλάκης: «Οι μόνοι που θα χάσουν από τις κατακτήσεις του κ. Μητσοτάκη είναι οι ολιγάρχες»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε συνέντευξη το βράδυ της Τρίτης στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra και κατά τη διάρκειά της απάντησε στο δίλημμα «Νέα Δημοκρατία ή χάος» που έθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο κ. Μητσοτάκης είπε να μη θέσουμε σε περιπέτεια τις κατακτήσεις μας. Ποιες είναι οι κατακτήσεις του ελληνικού λαού που θα μπουν σε περιπέτεια; Ότι έχουμε τη δεύτερη μικρότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε 26οι στους 27; Ότι ο ελληνικός λαός πληρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό του μισθού του για ενοίκιο σε όλη την Ευρώπη; Ότι είμαστε δεύτεροι σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας σε όλη την Ευρώπη; Ότι έχει καταρρεύσει η δημόσια παιδεία; Ότι τα ολιγοπώλια εισπράττουν δισεκατομμύρια εν μέσω ακρίβειας; Οι μόνοι που έχουν να χάσουν από τις κατακτήσεις που τους πρόσφερε ο κ. Μητσοτάκης, είναι οι ολιγάρχες» υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης . Επανέλαβε με έμφαση ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να στείλει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση και να φέρει την πολιτική αλλαγή, καθώς έχει κυβερνητικό πρόγραμμα, αξιοπιστία και στελέχη,

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, ο κ. Ανδρουλάκης στάθηκε στην πρωτοφανή δήλωση Θεοχάρη: «Αφού πήγαν τόσο καλά τα πράγματα, πότε θα πέσει το καλώδιο; Πότε θα ολοκληρωθεί η επένδυση; Και, αντί να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα, ρίχνουν τις ευθύνες στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ε, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Και δεν άκουσα τον Υπουργό Εξωτερικών να σχολιάζει αυτά που είπε ο κ. Θεοχάρης πριν από δύο ημέρες, που είναι πολύ σοβαρά και υπονομευτικά για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα αλλά και για τις σχέσεις μας με την Κυπριακή Δημοκρατία».

Επέμεινε στην θέση του ΠΑΣΟΚ να εκπονηθεί μια στρατηγική , ένα «Νέο Ελσίνκι» και επανέλαβε ότι «η Τουρκία δεν πρέπει να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο συμμέτοχος στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική 'Αμυνας. Αυτή είναι μία διαφορετική προσέγγιση που έχουμε ως ΠΑΣΟΚ από τη Νέα Δημοκρατία».

Ερωτηθείς τι διαφορετικό θα έκανε στα εξοπλιστικά προγράμματα της τελευταίας εξαετίας, ήταν σαφής: «Θα κάναμε αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα αλλά με ρήτρες εσωτερικής παραγωγής. Σε αντίθεση δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία, θα κάναμε μια πολύ μεγάλη επένδυση στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία και όχι να είμαστε μόνο καταναλωτές εξοπλιστικών προγραμμάτων μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών ή των Αμερικάνων».

Για το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε: « Τι σημαίνει να δώσεις το 180 την πρώτη Βουλή; Σημαίνει ότι στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή, μπορεί η πλειοψηφία των 151 -όποια και αν είναι- να γράψει το άρθρο όπως θέλει. Όπως έγινε στο θέμα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε αυτό διαφωνώ και ως μηχανισμό, για αυτό και προτείνω και αλλαγή και τροποποίηση του άρθρου 110 Σ., ώστε να χρειάζεται 180 στην πρώτη και 180 στη δεύτερη». «Για αυτό και προτείνω αλλαγή και τροποποίηση του άρθρου 110 Σ., ώστε να χρειάζεται 180 στην πρώτη και 180 στη δεύτερη Βουλή», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης. «Τώρα πολιτική δέσμευση με προτάσεις και σχέδιο και στην επόμενη Βουλή γράφουμε το άρθρο μαζί. Και δεν λέω εμείς μόνοι μας ή κάποιο άλλο κόμμα. Μαζί σε ευρύτερη συναίνεση», πρόσθεσε.

Για την υπόθεση των κονδυλίων για την επαγγελματική κατάρτιση και τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί σκανδάλου ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε πως «έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας επί επτά χρόνια, έκαναν τους νόμους, είναι υπεύθυνοι των ελέγχων. Και, επειδή ένα είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ, φταίει το ΠΑΣΟΚ; Φταίει η Νέα Δημοκρατία .

Προσωπικά έχω μία αρχή: όταν υπάρχει ένα ζήτημα -γιατί ο άνθρωπος δεν έχει καταδικαστεί, ερευνάται-, αναστολή της κομματικής του ιδιότητας. Δεν είμαι δικαστήριο να τον καταδικάσω. Γιατί δεν το κάνει η Νέα Δημοκρατία ή άλλα κόμματα;».

Τέλος ερωτηθείς για το υπό ίδρυση κόμμα Τσίπρα, επισήμανε: «Αν τα είχε καταφέρει καλύτερα ο κ. Τσίπρας, δεν θα έπαιρνε η Νέα Δημοκρατία 40% και εκείνος 17%. Τέτοια ήττα σε μισό αιώνα μεταπολίτευσης δεν έχει ξανασυμβεί στη χώρα μας. Έχει δικαίωμα να επιστρέψει, θα τον κρίνει ο ελληνικός λαός».