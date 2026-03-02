Ανδρουλάκης: Ζήτησε ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Για τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στάση της Ελλάδας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ζήτησε ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ειδικότερα, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά. Οι ραγδαίες εξελίξεις και η διαφαινόμενη προοπτική περαιτέρω κλιμάκωσης, δημιουργεί έντονη ανησυχία.

Ενόψει της κατάστασης, ζητώ την άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον πρωθυπουργό, για τις προτεραιότητες και τη θέση της χώρας μας στα τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου».

Ενημέρωση της Βουλής ζητά ο Κουτσούμπας

Την ενημέρωση της Βουλής από την κυβέρνηση για «τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και τα ιρανικά αντίποινα στις αμερικάνικες στρατιωτικές βάσεις της περιοχής» ζητά το ΚΚΕ.

Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, και τους υπουργούς Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, Άμυνας, Νίκο Δένδια και Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, ο γγ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας σημειώνει ότι «μετά την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και τα ιρανικά αντίποινα στις αμερικάνικες στρατιωτικές βάσεις της περιοχής διαμορφώνεται μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για γενίκευση του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή».

«Η χώρα μας με ευθύνη της κυβέρνησης εμπλέκεται βαθιά στους αμερικανοϊσραηλινούς σχεδιασμούς στους οποίους βασικό ρόλο παίζει και η στρατιωτική βάση της Σούδας. Κατά συνέπεια είναι παραπάνω από υπαρκτός ο κίνδυνος για τη χώρα μας και τον ελληνικό λαό, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και η πρόσφατη απόφαση του ΚΥΣΕΑ για την λήψη έκτακτων μέτρων ασφαλείας για τις αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα» τονίζει ο κ. Κουτσούμπας, επισημαίνοντας ότι αυτό «αποδεικνύεται κι από τα χτυπήματα σε αντίστοιχες βάσεις και υποδομές σε σειρά κρατών της περιοχής, μεταξύ των οποίων και η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου».

Παράλληλα, συνεχίζει ο κ. Κουτσούμπας, «υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τους Έλληνες πολίτες, εργαζομένους που βρίσκονται στο Ιράν και σε άλλες γειτονικές χώρες, όπως και με τους Έλληνες ναυτεργάτες στον Περσικό Κόλπο. Τα γεγονότα είναι πολύ σοβαρά και γι' αυτό απαιτείται επίσημη ενημέρωση του ελληνικού λαού από την κυβέρνηση με αντίστοιχη προσαρμογή του προγράμματος της Βουλής, έτσι ώστε να αποφευχθεί και ο κίνδυνος υποβάθμισης της συζήτησης και των τοποθετήσεων των κομμάτων για πολύ σοβαρά νομοσχέδια».

Με βάση τα παραπάνω η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ ζητά την αναβολή της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού - Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές» και την ενημέρωση της Ολομέλειας της Βουλής από την κυβέρνηση, τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, με δυνατότητα τοποθέτησης και των εκπροσώπων των κομμάτων, καταλήγει στην επιστολή του ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

