Ανησυχία και «καμπανάκια» Μητσοτάκη για το πετρέλαιο και τις συνέπειες από τον πόλεμο

Ο οικονομικός αντίκτυπος του παρατεταμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή και το «καμπανάκι» του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας ότι «αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια στην ιστορία», τίθενται επί τάπητος στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής των ευρωπαίων ηγετών στην Κύπρο, την ώρα που τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα και η επίτευξη μιας συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν για τη λήξη του πολέμου μοιάζει ακόμα μακρινή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου και από το Φόρουμ των Δελφών πριν την αναχώρησή του για τη Λευκωσία, επισημαίνοντας την ανάγκη για ένα «plan B» της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν η κρίση επεκταθεί. «Κανένα κράτος δεν θα μπορεί να υποστηρίξει την οικονομία χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη», τόνισε. Θέση που αναμένεται να επαναλάβει και στη σημερινή Σύνοδο ενώ εξελίσσεται η συζήτηση στην Ευρώπη για την κατάλληλη απάντηση στο πρόβλημα.

«Πιστεύω ότι ενδεχομένως βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίση πολύ σοβαρών διαστάσεων. Είναι θέμα χρόνου», είχε προειδοποιήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για τον κίνδυνο διαταραχών στον εφοδιασμό με αργό πετρέλαιο και παράγωγα πετρελαίου, σημαντικών αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας, ελλείψεων σε λιπάσματα, έξαρση του πληθωρισμού και σημαντική μείωση των ρυθμών ανάπτυξης στις χώρες της Ε.Ε, εάν ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ συνεχιστεί για σημαντικό χρονικό διάστημα. «Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξουμε μια διπλωματική λύση, αλλά πρέπει επίσης να είμαστε έτοιμοι για ένα χειρότερο ενδεχόμενο», αναμένεται να υπογραμμίσει.

«Να μας απασχολούν οι οικονομικές συνέπειες»

Τον προβληματισμό του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός και σε συνέντευξή του στο αμερικανικό Breitbart News, τονίζοντας ότι: «έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, όπου πρέπει να μας απασχολούν ιδιαίτερα οι οικονομικές συνέπειες της κατάστασης».

Την περασμένη Τετάρτη η Κομισιόν παρουσίασε δέσμη μέτρων για την προστασία των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, τη φορολογία της ενέργειας και τη διάθεση μεγαλύτερης χρηματοδότησης σε επίπεδο Ε.Ε. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να κρίνουν αν αυτή η εργαλειοθήκη είναι επαρκής ή απαιτούνται πιο δραστικές παρεμβάσεις. Το μείζον είναι να μην καθυστερήσει η εφαρμογή τους όπως συνέβη στον πόλεμο στην Ουκρανία οδηγώντας στη μεγάλη ενεργειακή κρίση. Ενώ το μείγμα των μέτρων θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Το χθεσινό δείπνο εργασίας των Ευρωπαίων ηγετών στην Αγία Νάπα, ήταν αφιερωμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αποκλιμάκωση, στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και στις επιπτώσεις των υψηλών τιμών ορυκτών καυσίμων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στην ατζέντα σήμερα θα βρεθούν και τα ζητήματα άμυνας και ασφάλειας της Ε.Ε σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων και αβεβαιοτήτων. Ενώ Λευκωσία και Αθήνα επιδιώκουν να συζητήσουν και τις δυνατότητες να αποκτήσει επιχειρησιακό περιεχόμενο η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής της Ε.Ε, σε συνέχεια των δυνάμεων που κατέφθασαν στην Κύπρο με πρώτες αυτές της Ελλάδας μετά την επίθεση με drone από το Ιράν.

Ties between Greece and the United States are at an all-time high, both envoys to each other's nations say.

Σύντομα στην Ελλάδα ο Ντόναλντ Τραμπ

Στο μεταξύ, η χθεσινή συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Breitbart News το οποίο εκφράζει τις απόψεις του Αμερικανού Προέδρου, είχε και μια ενδιαφέρουσα είδηση. Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα. «Μπορώ να εγγυηθώ ότι θα περάσει πολύ καλά. Οι Έλληνες είναι υπερήφανοι για τη φιλοξενία τους», σημείωσε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα βρεθεί στην περιοχή τον Ιούλιο για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα και εκτιμάται πως η παρουσία του εκεί θα συνοδευθεί με μια επίσκεψη και στην Αθήνα. Δεν αποκλείεται, δε, να επισπεύσει ένα ταξίδι στην Ανατολική Μεσόγειο που θα περιλαμβάνει την Ελλάδα.

Τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη μάλιστα ακολούθησαν διθυραμβικά σχόλια του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο είπε ότι «η Ελλάδα είναι φανταστική» και χαρακτήρισε τον Έλληνα Πρωθυπουργό «τρομερό τύπο».