Αντιδράσεις ΠΑΣΟΚ για Κεφαλογιάννη και φωτιές: «Έλεγε ότι η χώρα είναι πλήρως θωρακισμένη»

Με σημερινό σχόλιό του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρει: «Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, παρουσίασαν μια ρόδινη εικόνα για τα αποτελέσματα της κυβερνητικής διαχείρισης των πυρκαγιών».

«Σχεδόν "μάλωσαν" τους πολίτες, γιατί δεν τους το αναγνώρισαν», συνεχίζει, προσθέτοντας ότι «ο κ. Μαρινάκης επέλεξε μάλιστα να απαντήσει στα ερωτήματα, που ο ίδιος έθεσε στον εαυτό του», μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι «μόνο μια ερώτηση είναι σκόπιμο να απευθύνουμε: η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από τη διαχείριση των πυρκαγιών; Τι βαθμό βάζει το "επιτελικό" κράτος στον εαυτό του;».

ΠΑΣΟΚ: «Δήλωναν πως η χώρα είναι πλήρως θωρακισμένη»

Στο ίδιο πλαίσιο ρωτά: «Ο κ. Κεφαλογιάννης θα επαναλάμβανε σήμερα τη δήλωση, που είχε κάνει προ λίγων εβδομάδων, ότι η χώρα είναι πλήρως θωρακισμένη για την αντιπυρική περίοδο;».

Εν είδει υστερόγραφου στο σχόλιό του, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι «τουλάχιστον ο κ. Μαρινάκης ένιωσε την ανάγκη να απαντήσει στην κ. Βούλτεψη» και προσθέτει:

«Άραγε συμμερίζεται την άποψη του υφυπουργού Εργασίας, Κώστα Καραγκούνη, που δεν αποκλείει "σχέδιο αποσταθεροποίησης" πίσω από τις πυρκαγιές;».