Απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 - Ανακοινώσεις σήμερα από τον πρωθυπουργό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει σήμερα την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει σήμερα (08/04) σε ανάρτηση με την οποία θα ανακοινώσει την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Εν συνεχεία, στις 13:00, θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media από τους Υπουργούς Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ