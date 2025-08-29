Απάντησε και ο Δένδιας στον Φιντάν: «Καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς οι δηλώσεις»

Την αρμόζουσα απάντηση στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, μετά τον Γιώργο Γεραπετρίτη, έδωσε και ο ΥΠΑΜ Νίκος Δένδιας από την Κοπεγχάγη, όπου συμμετέχει στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ.

«Λυπάμαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις Φιντάν, για τις οποίες με πληροφόρησαν. Πέρα από το ότι είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες:

Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών. Λυπάμαι λοιπόν ειλικρινά που επελέγη αυτή η οδός», τόνισε χαρακτηριστικά.

Δένδιας - Τι είχε πει ο Φιντάν

Νωρίτερα, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είχε εκφέρει προειδοποίηση για κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με ταυτόχρονη επίθεση εναντίον της Αθήνας, στη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης στο δίκτυο TGRT HABER.

Υποστήριξε ότι τα θέματα που σχετίζονται με την Τουρκία είναι σαν μια «πολιτική ασπιρίνη» για τους Έλληνες πολιτικούς, καθώς τα επαναφέρουν στην επικαιρότητα, όταν έχουν κάποιο πρόβλημα, ενώ τους κατηγόρησε ότι ασκούν «φθηνή πολιτική», καλλιεργώντας «το αντιτουρκικό αίσθημα» στον ελληνικό λαό, κάτι που «ανοίγει την πόρτα σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος» για την Ελλάδα.