Απίστευτη ατάκα από τον Γιάννη Λοβέρδο της ΝΔ για την ακρίβεια: «Και εγώ ζω μόνο με τη βουλευτική αποζημίωση»

Η ακρίβεια έχει «γονατίσει» όλα τα νοικοκυριά, μέτρα δεν ακούστηκαν στην ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ίδια ώρα ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Λοβέρδος, με αίσθημα συμπόνοιας προς τους πολίτες, λέει πως ο ίδιος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, βλέπει τις τιμές και τους καταλαβαίνει, γιατί κι αυτός ζει από τα εισόδήματά του, δηλαδή την βουλευτική αποζημίωση.

“Καταλαβαίνω την ακρίβεια.

Ζω μόνο από την βουλευτική αποζημίωση.”

Η φράση του αυτή, στο πρωινό της Δευτέρας (8/9) στην «Κοινωνία Ώρα Mega» φυσικά έχει προκαλέσει σάλο και πάρα πολλές αντιδράσεις, καθώς η βουλευτική αποζημίωση είναι 7.000 ευρώ τον μήνα. Εφτά χιλιάδες ευρώ τον μήνα!

Μάλιστα, αν συνυπολογιστεί και η αξία των παροχών σε είδος που απολαμβάνουν οι βουλευτές, μπορεί να φτάσουν και τις 20.000 ευρώ τον μήνα.

Εκτός από τα γραφεία, η Βουλή καλύπτει αναλώσιμα, ενοίκιο, ΔΕΚΟ, λογαριασμούς των πολιτικών γραφείων, έξοδα μετακίνησης, αεροπορικά εισιτήρια, επιδόματα και άλλα 900 ευρώ για την κάλυψη ταχυδρομικών τελών.

Μόνο το τελευταίο αντιστοιχεί σε έναν μισθό, αλλά ο Γιάννης Λοβέρδος λέει πως καταλαβαίνει τους πολίτες γιατί κι αυτός ζει από τα εισοδήματά του, δηλαδή τη βουλευτική αποζημίωση.

Σφοδρές αντιδράσεις για τον Γιάννη Λοβέρδο

Ο κόσμος αντέδρασε και στα σχόλια ξεσπούν. Ενδεικτικά κάποια στα social media στο βίντεο με την ατάκα του αναφέρουν:

