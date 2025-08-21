Απόφαση Κακλαμάνη «φωτογραφίζει» τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Το μικρόφωνο θα κλείνει»

«Μπλόκο» στους βουλευτές και τους προέδρους κομμάτων που παραβιάζουν τον χρόνο ομιλία τους στη Βουλή, βάζει ο πρόεδρος αυτής Νικήτας Κακλαμάνης. Μία απόφαση η οποία θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς πως «φωτογραφίζει» τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μιλώντας στο Open και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», ο Νικήτας Κακλαμάνης δήλωσε: «Ξεκινάει μια συνεδρίαση στις 10:00 το πρωί και αφού μιλήσουν οι εισηγητές, αρχίζουν οι αρχηγοί των κομμάτων, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, οι υπουργοί με πολλαπλές παρεμβάσεις χωρίς να τηρεί κανένας τον χρόνο από τους υπουργούς μέχρι τους πολιτικούς αρχηγούς».

Ενώ συμπλήρωσε στη συνέχεια: «Αποτέλεσμα, ο βουλευτής να βαριέται και να φεύγει από την αίθουσα, αφού παίρνει τον λόγο μετά από 6 ή 7 ώρες ο πρώτος και ο τελευταίος μετά τα μεσάνυχτα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου τόνισε ότι ο «κόφτης» στο μικρόφωνο που εξετάζεται «θα αφορά από τον πρωθυπουργό έως τον τελευταίο βουλευτή» και ότι αναμένεται να υπάρχει μία προειδοποίηση, με μια χρονική προθεσμία ανοχής πριν διακοπεί η ομιλία.