Απόρησε και ο Βορίδης με τον Ζαχαρό του One όταν είπε δεν είναι εγγεγραμμένος στη ΝΔ: «Δεν είστε μέλος της παρατάξεως;»

«Μα… δεν είστε μέλος της παρατάξεως; Ποτέ;», ρώτησε ο υπουργός Επικρατείας.

Έναν αρκετά αμήχανο και πρωτότυπο διάλογο είχαν στο One Channel, ο Μάκης Βορίδης και ο δημοσιογράφος Σταμάτης Ζαχαρός, όταν ο δεύτερος αποκάλυψε πως δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Μάκης Βορίδης όχι μόνο φάνηκε να μην το πιστεύει αλλά εξεπλάγην κιόλας. «Μα… δεν είστε μέλος της παρατάξεως; Ποτέ;», ρώτησε ο υπουργός Επικρατείας, λέγοντας στον Σταμάτη Ζαχαρό πως έχει πολύ ισχυρή πολιτική άποψη. 

Η απορία προκαλείται από το ότι συχνά οι οι παρεμβάσεις του δημοσιογράφου εναρμονίζονται με τη ρητορική της κυβέρνησης, ωστόσο ξεκαθάρισε «δεν έχω υπάρξει ποτέ μέλος κανενός κόμματος».

Η σκηνή έγινε viral στα social media, με χρήστες να σχολιάζουν καυστικά ότι «ούτε ο Βορίδης δεν πίστεψε την αποστασιοποίηση του Ζαχαρού».

Ο Μάκης Βορίδης όμως έδειξε με τη στάση του, πως μάλλον πίστευε ότι μιλάει σε «δικό του άνθρωπο».


 

