Απόστολος Βεσυρόπουλος: Διασώστης εκτός υπηρεσίας του πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες

Ο θάνατος του Απόστολου Βεσυρόπουλου έχει συγκλονίσει τον πολιτικό, και όχι μόνο χώρο. Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Οικονομικών, ένοωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε σε παραλία της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και οι γιατροί και οι διασώστες έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν.

Διασώστες του ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό καρδιακής ανακοπής και για τη διάσωση του ασθενή εφαρμόστηκε πρωτόκολλο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης σύμφωνα με τα πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης.

Συγκεκριμένα, Στις 12:42 το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για ανακοπή στην ακτή Καλογριάς στην Χαλκιδική. Το ασθενοφόρο και η μοτοσικλέτα αφίχθησαν στις 13:03.

Ωστόσο, την στιγμή που έγινε το περιστατικό, τις πρώτες βοήθειες του παραχώρησε διασώστης που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και έτυχε να βρίσκεται στο σημείο, όπως αναφέρει σε αμάρτηση το ΕΚΑΒ 2 Θεσσαλονίκης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραλαβή του περιστατικού έγινε στις 13:48 και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, στο οποίο και αφίχθηκε στις 14:19.