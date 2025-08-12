Απρεπής επίθεση σε Ανδρουλάκη από μειονοτικό σάιτ με αναφορά στον Χίτλερ για την επίσκεψη στην Τένεδο

Αδιανόητη επίθεση με απρεπείς χαρακτηρισμούς δέχθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης από μειονοτικό ιστότοπο της Θράκης, στον απόηχο της επίσκεψης που είχε πραγματοποιήσει στην Τένεδο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στις 26 Ιουλίου, προκειμένου να παραστεί στα θυρανοίξια του ανακαινισμένου Ιερού Ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου.

Το άρθρο με τίτλο «Λειτουργία "Ελληνισμού" στην Τένεδο: Ακροδεξιά ρητορική με αριστερό προσωπείο» αναφέρεται στην ομιλία που πραγματοποίησε στην λειτουργία στον Ι.Ν. της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Τένεδο ο κ. Ανδρουλάκης και υπογράφεται με τα αρχικά Τ.Ο., όπου πιστεύεται πως πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της «Μιλλέτ», Τζενγκίζ Ομέρ.

Η Μιλλέτ για Ανδρουλάκη

«Η παρουσία του Ανδρουλάκη ο οποίος έχει τραβήξει την προσοχή με τη ρητορική του κατά της Τουρκίας, μετέτρεψε την τελετή σε μια πολιτική σκηνή που επισκίασε την πνευματική της διάσταση» σχολιάζει ο αρθρογράφος μεταφέροντας τις επίμαχες δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ: «Τίποτα δεν έχει χαθεί, ούτε η μνήμη, ούτε η ιστορία, ούτε οι άνθρωποι, ούτε ο Ελληνισμός. Ένα νησί όπου έζησαν χιλιάδες Έλληνες ακόμη και μετά τη συνθήκη της Λωζάννης. Σήμερα, ελάχιστοι έχουν απομείνει. Μόνο μέσω συλλογικής εργασίας μπορούμε να αποδείξουμε ότι τίποτα δεν έχει σβηστεί, ούτε η μνήμη, ούτε η ιστορία, ούτε οι άνθρωποι, ούτε ο Ελληνισμός. Την επόμενη φορά που θα έρθουμε, πρέπει να έρθουμε για ένα νέο σχολείο».

To άρθρο της Μιλλέτ σχολιάζει επ αυτού: «Ο Νίκος Ανδρουλάκης , ηγέτης του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα και αυτοαποκαλούμενος «αριστερός» χαρακτήρας, εξέφρασε επαίνους για τον «ελληνικό επεκτατισμό» και ένα μήνυμα ιδιοκτησίας προς την Τουρκία» ενώ προσθέτει: «Ο Ανδρουλάκης αποβάλλει τη δημοκρατική μάσκα που φοράει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις τελετές του Πατριαρχείου και μιλάει με σχεδόν «χιτλερικές» ιστορικές εμμονές».

Νίκος Ανδρουλάκης | INTIME

«Εκπρόσωποι της Ελλάδας και της Ευρώπης εξέφρασαν με θέρμη τις «ελληνικές αξιώσεις» (σ.σ. εισαγωγικά στο πρωτότυπο) σε περιοχή κυριαρχίας της Τουρκίας» δηλώνει ο Ομέρ. Τα μέλη της μειονότητας, σύμφωνα με τον Ομέρ, προχώρησαν στην εξής εκτίμηση των δηλώσεων του Ανδρουλάκη: «Ένας πολιτικός σχηματισμός που δεν αναγνωρίζει τους εκλεγμένους μουφτήδες μας στην ίδια την χώρα του και διαχειρίζεται τα τεμένη μας με διορισμένους αξιωματούχους, έχει το θράσος να απαιτεί δικαιώματα εκ μέρους των θρησκευτικών μειονοτήτων στην Τουρκία. Αυτό δεν αποτελεί μόνο εφαρμογή δύο μέτρων και δύο σταθμών, αλλά και διπλωματική πρόκληση».

Τέλος, ο Ομέρ υπενθυμίζει ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προέβη στο παρελθόν σε δηλώσεις «που προετοίμασαν το πολιτικό και διπλωματικό έδαφος για τους φυγάδες της FETÖ. Από την άλλη πλευρά, η ρητορική του μέσω της οποίας αρνείται την τουρκική ταυτότητα της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης και η υποστήριξη καταπιεστικών πολιτικών κατά της τουρκικής κοινωνίας κατά τις επαφές του στην Ευρώπη τον καθιστούν όχι αριστερό ηγέτη, αλλά μια προσωπικότητα που φαίνεται να κουβαλάει ένα σκίτσο της Μεγάλης Ιδέας στην τσέπη του πουκαμίσου του».

Κλείνοντας αναφέρει: «Ως εφημερίδα «Μιλλέτ» ρωτάμε: Όσοι αρνούνται τη θρησκευτική ελευθερία στις μειονότητες στη χώρα τους, τι ακριβώς ισχυρίζονται ότι αντιπροσωπεύουν στην Τουρκία; Ο Ανδρουλάκης, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι αριστερός αλλά μιλάει τη γλώσσα της ακροδεξιάς σε κάθε ευκαιρία, ποιας ελληνικής ατζέντας αποτελεί πρόθυμο ιεραπόστολο;».

Νίκος Ανδρουλάκης | INTIME

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Τένεδο

Απευθύνοντας έναν μικρό χαιρετισμό, ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο κ. Ανδρουλάκης είχε, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι «ακόμη και οι πιο μικρές, οι πιο απομακρυσμένες κοιτίδες του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας παραμένουν ζωντανές, χάρη στην επιμονή, την αγάπη, τις θυσίες και την προσήλωση των ανθρώπων» και ότι «όπου υπάρχει πίστη, ιστορική συνείδηση, πνεύμα συνεργασίας και συλλογική προσπάθεια, τίποτε δεν σβήνει, ούτε οι άνθρωποι ούτε οι ναοί, ούτε η μνήμη».

«Γνωρίζω βέβαια τις δυσκολίες που υπάρχουν και εδώ, στην Τένεδο: Εμπόδια της τουρκικής κυβέρνησης στα κληρονομικά δικαιώματα των Ελλήνων, απουσία σχολείου και ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Όλα αυτά μαζί δυσχεραίνουν την επιστροφή οικογενειών στο νησί», είχε υπογραμμίσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αποδίδοντας «τα εύσημα στον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος με το κύρος και τη σοφία του υπηρετεί ακούραστα τη διατήρηση αυτών των ιερών τόπων».

«Παραμένουμε αρωγός σε κάθε προσπάθεια διατήρησης και ενίσχυσης των πνευματικών και ιστορικών δεσμών του ελληνισμού, της Ορθοδοξίας και της ρωμιοσύνης με τη γενέθλια γη τους. Πάντα στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και στην τήρηση της Συνθήκης της Λωζάννης. Ελπίζω τα επόμενα χρόνια, ο τόπος αυτός να γεμίσει ακόμα περισσότερο με Έλληνες που θέλουν να ζήσουν μόνιμα εδώ. Και κάποια επόμενη φορά να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί και ακόμα περισσότεροι, για να εγκαινιάσουμε ένα νέο σχολείο – όπως έγινε πριν από λίγα χρόνια στην Ιμβρο», είχε τονίσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.