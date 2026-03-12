Αρβανίτης για υποκλοπές: «Μόνοι τους αποφάσισαν οι καταδικασθέντες να παρακολουθήσουν τον Ανδρουλάκη;»

Προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών με το λογισμικό Predator, κατήγγειλε ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο αντιπρόεδρος της Αριστεράς (The Left) και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης, κατά τη χθεσινή (11/03) συζήτηση για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα.

Στην παρέμβασή του, ο Κώστας Αρβανίτης αναφέρθηκε στην πρόσφατη καταδίκη τεσσάρων ιδιωτών, δύο Ελλήνων και δύο Ισραηλινών, για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Όπως σημείωσε, ο εισαγγελέας διέταξε συμπληρωματική ποινική δίωξη για κατασκοπεία, επικαλούμενος πιθανή συνεργασία με ξένους κρατικούς παράγοντες και πρόσθεσε:

«Τα ελληνικά δικαστήρια έκαναν ό,τι μπορούσαν να κάνουν. Γιατί η κυβερνητική πλειοψηφία είχε απαγορεύσει ή είχε μάλλον "μαζέψει" το πολιτικό προσωπικό, τους υπουργούς και τους πολιτικούς προϊστάμενους από το να πάνε στη δικαιοσύνη. Απόλυτη συγκάλυψη».

Ο ευρωβουλευτής κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την υπόθεση ως δράση μεμονωμένων προσώπων. «Μόνοι τους; Ξύπνησαν τέσσερις ιδιώτες και αποφάσισαν να παρακολουθήσουν έναν ευρωβουλευτή, τον Νίκο Ανδρουλάκη, την ώρα που διεκδικούσε την ηγεσία του κόμματός του;», διερωτήθηκε, επισημαίνοντας ότι το σκάνδαλο αφορά παρακολουθήσεις δημοσιογράφων, πολιτικών και ακόμη και μελών της ίδιας της κυβέρνησης.

Ολοκληρώνοντας δε την ομιλία του, είπε: «Πού το είδατε το κράτος δικαίου στην Ελλάδα;».