Αρχίζει η διαδικασία για την συνταγματική αναθεώρηση: Όσα προβλέπει το άρθρο 110

Στην Ολομέλεια της Βουλής στρέφονται σήμερα (10/6) τα βλέμματα, καθώς ξεκινά η διαδικασία για την συνταγματική αναθεώρηση.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης αναμένεται να ανακοινώσει ανακοινώνει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και θα έχει διακομματικό προεδρείο.

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, σύμφωνα με το Άρθο 110 του Συντάγματος:

Oι διατάξεις του Συντάγματος υπόκεινται σε αναθεώρηση, εκτός από εκείνες που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος, ως Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, καθώς και από τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 1, 4 παράγραφοι 1, 4 και 7, 5 παράγραφοι 1 και 3, 13 παράγραφος 1 και 26.

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H ανάγκη της αναθεώρησης του Συντάγματος διαπιστώνεται με απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται, ύστερα από πρόταση τουλάχιστον 50 βουλευτών, με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της σε δύο ψηφοφορίες που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον έναν μήνα. Mε αυτήν την απόφαση καθορίζονται ειδικά οι διατάξεις που πρέπει να αναθεωρηθούν.

Αφού η αναθεώρηση αποφασιστεί από τη Βουλή, η επόμενη Βουλή, κατά την πρώτη σύνοδό της, αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις.

Aν η πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγματος έλαβε την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, όχι όμως και την πλειοψηφία των τριών πέμπτων, σύμφωνα με την παράγραφο 2, η επόμενη Bουλή, κατά την πρώτη σύνοδό της, μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της.

Κάθε ψηφιζόμενη αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέσα σε δέκα ημέρες αφότου επιψηφιστεί από τη Βουλή και τίθεται σε ισχύ με ειδικό ψήφισμά της.

Δεν επιτρέπεται αναθεώρηση του Συντάγματος πριν περάσει πενταετία από την περάτωση της προηγούμενης.

Οι τρεις τομείς που περιλαμβάνει η Συνταγματική Αναθεώρηση

Σημαντικές παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα που εκσυγχρονίζουν τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών, φέρνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Τρία βασικά πεδία του Οδικού Χάρτη, οποίος σύμφωνα με την κυβερνητική πλειοψηφία, θα οδηγήσει τη χώρα στο 2030, είναι: α. περιβάλλον – ιδιοκτησία – στέγη, β. ο έλεγχος συνταγματικότητας και γ. το Κράτος Δικαίου-Δικαιοσύνη.