Απεργία της ΠΟΕ - ΟΤΑ στις 12 Ιουνίου: Τα αιτήματα των εργαζομένων

Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία, την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με φόντο την συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει σαρωτικές αλλαγές για το Δημόσιο.

Όπως αναφέρει η ΠΟΕ - ΟΤΑ: «Αναμένοντας την παρουσίαση του συστήματος μοριοδότησης (την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026) το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε να προκηρύξει 24ώρη Πανελλαδική Απεργία των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 που θα σημαίνει την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε περίπτωση που το σύστημα μοριοδότησης δεν θα διασφαλίζει την μόνιμη και σταθερή εργασία για τους εργαζόμενους Ε.Σ.Π.Α.

Συνεχίζουμε διεκδικώντας με συνέπεια τις διαχρονικές συλλογικές αποφάσεις

Μονιμοποίηση των εργαζομένων Ε.Σ.Π.Α. στις Κοινωνικές Δομές των Δήμων

Επέκταση και σε άλλες υπηρεσίες, της μη υποχρεωτικότητας εφέσεων έως την τελική δικαίωση για οριστική κατάργηση της “διάταξης Βορίδη”.

Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα συνεδριάσει εκ νέου την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 προκειμένου να εκτιμήσει το σύστημα αυξημένης μοριοδότησης που δεσμεύτηκε να παρουσιάσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών», αναφέρει η ανακοίνωση.