Αύριο στις 21:00 η συνάντηση Μητσοτάκη, Ερντογάν στη Νέα Υόρκη: Η ατζέντα και η σύνθεση

Η συνάντηση Μητσοτάκη, Ερντογάν θα γίνει στο «Σπίτι της Τουρκίας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ταγίπ Ερντογάν
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη | Eurokinissi
Για αύριο στις 21:00 το βράδυ (σ.σ. ώρα Ελλάδος), 14:00 (ώρα Νέας Υόρκης) είναι προγραμματισμένη να γίνει η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν, θα συζητηθούν διμερή και περιφερειακά ζητήματα.

Η σύνθεση θα είναι 1 + 2, δηλαδή οι δύο ηγέτες, οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτος Νικολαϊδης και Τσαγατάι Κιλίτς.

Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο «Σπίτι της Τουρκίας». Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ, σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά.
 

