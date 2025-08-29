Μενού

Βανδαλισμός στο πολιτικό γραφείο της Σέβης Βολουδάκη: «Έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς», έγραψαν οι δράστες

Άγνωστοι βανδάλισαν και έγραψαν συνθήματα στο πολιτικό γραφείο της υφυπουργού μετανάστευσης Σέβης Βολουδάκη.

γραφείο Βολουδάκη
Η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη κατήγγειλε από το Βήμα της Βουλής το πρωί (29/08) ότι τα ξημερώματα βανδάλισαν το πολιτικό της γραφείο. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΕΡΤ, δήλωσε ότι οι δράστες προχώρησαν στον βανδαλισμό του πολιτικού γραφείου της, έγραψαν συνθήματα που ανέφεραν ότι «έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με αυτούς που συγκαλύπτουν».

Σέβη Βολουδάκη
Σέβη Βολουδάκη: Αναλυτικά η δήλωση της

Η Σέβη Βολουδάκη, δήλωσε: «Από εδώ, το σπίτι της Δημοκρατίας, τέτοιου είδους συμπεριφορές -όχι πρώτη φορά- δεν θα καταφέρουν ούτε να με φιμώσουν ούτε να με κάνουν να πάψω να εκφράζω ιδέες και αντιλήψεις, γι’ αυτά που με εξέλεξαν οι πολίτες των Χανίων» ανέφερε η Σ. Βολουδάκη, ζητώντας τον λόγο πριν από την έναρξη της δεύτερης συνεδρίασης της επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, η οποία επεξεργάζεται το νομοσχέδιο με τίτλο «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών-Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».

Την καταδίκη του περιστατικού, εκ μέρους των βουλευτών εξέφρασε, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής, Τάσος Μπαρτζώκας.

