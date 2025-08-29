Βανδαλισμός στο πολιτικό γραφείο της Σέβης Βολουδάκη: «Έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς», έγραψαν οι δράστες

Η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη κατήγγειλε από το Βήμα της Βουλής το πρωί (29/08) ότι τα ξημερώματα βανδάλισαν το πολιτικό της γραφείο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΕΡΤ, δήλωσε ότι οι δράστες προχώρησαν στον βανδαλισμό του πολιτικού γραφείου της, έγραψαν συνθήματα που ανέφεραν ότι «έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με αυτούς που συγκαλύπτουν».

Βανδαλισμός στο πολιτικό γραφείο της Σέβης Βολουδάκη | INTIME

Σέβη Βολουδάκη: Αναλυτικά η δήλωση της

Η Σέβη Βολουδάκη, δήλωσε: «Από εδώ, το σπίτι της Δημοκρατίας, τέτοιου είδους συμπεριφορές -όχι πρώτη φορά- δεν θα καταφέρουν ούτε να με φιμώσουν ούτε να με κάνουν να πάψω να εκφράζω ιδέες και αντιλήψεις, γι’ αυτά που με εξέλεξαν οι πολίτες των Χανίων» ανέφερε η Σ. Βολουδάκη, ζητώντας τον λόγο πριν από την έναρξη της δεύτερης συνεδρίασης της επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, η οποία επεξεργάζεται το νομοσχέδιο με τίτλο «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών-Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».

Την καταδίκη του περιστατικού, εκ μέρους των βουλευτών εξέφρασε, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής, Τάσος Μπαρτζώκας.