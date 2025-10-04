Βαριά καταγγελία από υποψήφια της Πλεύσης για Κωνσταντοπούλου: «Δημιουργείται σωματείο για το bullying της»

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου κάνει πρώην υποψήφια της Πλεύσης Ελευθερίας. Η Όλγα Δάλλα καταγγέλλει τον τρόπο που λειτουργεί το κόμμα, μιλάει για bullying από την Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας μάλιστα πως δημιουργείται σωματείο γυναικών γι αυτόν τον λόγο. Για το bullying που έχουν υποστεί από την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Μιλώντας στο Focus FM 103,6 ο Όλγα Δάλλα είπε πως πείστηκε να «κατέβει» ως υποψήφια προκειμένου με αυτό τον τρόπο να υπερασπιστεί τα άτομα με αναπηρία.

Παρά – όπως είπε – το γεγονός ότι ήταν πρώτη σε σταυρούς στην περιφέρειά της, με 6.168, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να την παρακάμψει και να δώσει την έδρα στον Σπύρο Μπιμπίλα, παρά το γεγονός ότι ο ηθοποιός ήταν υποψήφιος σε άλλη περιφέρεια και είχε συγκεντρώσει μόλις 2.500 ψήφους.

Η Όλγα Δάλλα τόνισε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου άλλαξε τη σειρά υποψηφίων σε τουλάχιστον 20 περιπτώσεις και ειδικά γυναίκες, για να βάλει δικούς της ανθρώπους.

Δεν δίστασε να αναφέρει ότι ανάμεσα σε αυτούς ήταν που επωφελήθηκαν από αυτές τις αλλαγές ήταν ο σύντροφός της και ο προσωπικός της γυμναστής.

«Βολεύτηκαν οι δικοί της άνθρωποι, ενώ οι πραγματικοί αγωνιστές παραγκωνίστηκαν» τόνισε χαρακτηριστικά.

Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι έχει ήδη ξεκινήσει πρωτοβουλία για τη δημιουργία σωματείου γυναικών που υπέστησαν bullying από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Πρώτη φορά στην Ελλάδα θα γίνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να μάθει ο κόσμος το αληθινό της πρόσωπο», ήταν τα λόγια της.

Αλλά οι αιχμές της δεν σταμάτησαν εκεί: «Το πρωί αγκαλιάζει χαροκαμένες μάνες για τις κάμερες και το βράδυ χορεύει στα γλέντια με τα ίδια ρούχα. Φοράει μάσκα. Είναι συστημική».

Η Όλγα Δάλλα μίλησε για ένα κόμμα χωρίς καταστατικό, χωρίς όργανα, χωρίς διαφάνεια – με όλα τα οικονομικά στα χέρια της Κωνσταντοπούλου και ενός στενού της συνεργάτη. «Οι πραγματικοί αγωνιστές παραγκωνίστηκαν, βολεύτηκαν οι δικοί της», τόνισε.