Βουλή: Υπερψηφίστηκε ο «κόφτης» στις ομιλίες - Πότε ξεκινά η εφαρμογή του

Υπερψηφίστηκε ο «κόφτης» στις ομιλίες της Βουλής και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στην «κοινοβουλευτική καθημερινόητα».

Σύμφωνα με το Mega, δεν θα εφαρμόζεται σε σημαντικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες όπως πρόταση δισπιδτίας ή ενημέρωση του πλαισίου μιας προημερισίας συζήτησης αλλά θα εφαρμόζεται στο κοινοβουλευτικό και νομοθετικό έργο.

Ο κόφτης σημαίνει ότι θα δοθεί ένας χρόνος ανοχής σε βουλευτές, Υπουργούς και πολιτικούς αρχηγούς - περίπου 20% επιπλέον χρόνου - αλλά όταν εξαντλείται θα κλείνουν τα μικρόφωνα.

Το συγκεκριμένο σύστημα ακολουθεί το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Εκτός από τα διαδικαστικά ζητήματα, ο κόφτης φέρνει και νέες «σκηνοθετικές οδηγίες» καθώς στο κανάλι της Βουλής, όταν κλείνει το μικρόφωνο το πλάνο θα γίνεται και πάλι μακρινό και δεν θα φαίνεται ο ομιλητής.

Τον κόφτη ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και η εφαρμογή του ξεκινά σύμφωνα με τις νεότερες ενημερώσεις από την μεθεπόμενη εβδομάδα, δηλαδή από τα μέσα Νοεμβρίου.