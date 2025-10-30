Βουλή: Υπερψηφίστηκε ο «κόφτης» στις ομιλίες - Πότε ξεκινά η εφαρμογή του

Υπερψηφίστηκε ο «κόφτης» στις ομιλίες της Βουλής και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στην «κοινοβουλευτική καθημερινόητα».
Σύμφωνα με το Mega, δεν θα εφαρμόζεται σε σημαντικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες όπως πρόταση δισπιδτίας ή ενημέρωση του πλαισίου μιας προημερισίας συζήτησης αλλά θα εφαρμόζεται στο κοινοβουλευτικό και νομοθετικό έργο.
Ο κόφτης σημαίνει ότι θα δοθεί ένας χρόνος ανοχής σε βουλευτές, Υπουργούς και πολιτικούς αρχηγούς - περίπου 20% επιπλέον χρόνου - αλλά όταν εξαντλείται θα κλείνουν τα μικρόφωνα.
Το συγκεκριμένο σύστημα ακολουθεί το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Εκτός από τα διαδικαστικά ζητήματα, ο κόφτης φέρνει και νέες «σκηνοθετικές οδηγίες» καθώς στο κανάλι της Βουλής, όταν κλείνει το μικρόφωνο το πλάνο θα γίνεται και πάλι μακρινό και δεν θα φαίνεται ο ομιλητής.
Τον κόφτη ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και η εφαρμογή του ξεκινά σύμφωνα με τις νεότερες ενημερώσεις από την μεθεπόμενη εβδομάδα, δηλαδή από τα μέσα Νοεμβρίου.
