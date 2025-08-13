Βούλτεψη για φωτιές: «Δεν φταίνε οι νόμοι, απλά δεν έχουμε εθελοντές»

Στο πού υστερεί η Ελλάδα, με αποτέλεσμα κάθε καλοκαίρι να καταγράφονται καταστροφικές φωτιές με τεράστιες ζημιές και ενίοτε, δυστυχώς, θύματα στάθηκε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη, μιλώντας στο Mega.

Η Σοφία Βούλτεψη, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως το θέμα της Ελλάδας δεν είναι οι νόμοι, αλλά η έλλειψη εθελοντών. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για τις προσλήψεις των εποχικών πυροσβεστών, απάντησε: «Οι εποχικοί ήταν ένας νόμος που έβαζε κάποια όρια, ηλικίες κλπ, πέστε μου ό,τι θέλετε. Προσλήφθηκαν όμως».

«Άρα, λοιπόν. Εγώ πού πιστεύω ότι η Ελλάδα υστερεί παρά τους νόμους, που έχουν κατά καιρούς κάνουν όλες οι κυβερνήσεις. Στο θέμα των εθελοντών» είπε, επίσης, η Σοφία Βούλτεψη για τις φωτιές.

Τι είπε η Σοφία Βούλτεψη για τις φωτιές

Δηλαδή η Γερμανία έχει στη διάθεσή της 1 εκατομμύριο προσωπικό για τις φωτιές. 935.000 είναι οι εθελοντές και 65.000 είναι οι μόνιμοι.

Η Αυστρία έχει 345.000 προσωπικό, 342.500 είναι οι εθελοντές και μόνο οι 2.500 είναι το μόνιμο προσωπικό. Πιστεύω, πια, όπως είναι η κατάσταση, ότι αντί να φτιάχνουμε νόμους, να δώσουμε μάχη να αυξηθούν οι εθελοντές».