Δεκάδες Έλληνες ναυτικοί εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο - 34 πλοία με ελληνική σημαία στη Μέση Ανατολή

Η κυβέρνηση έχει την έννοια της στους Έλληνες ναυτικούς και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί άμεσα σε ότι απαιτηθεί, τόνισε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, απαντώντας στη Βουλή, σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Α΄ Πειραιώς του ΚΚΕ, Νικολάου Αμπατιέλου, με θέμα: «Λήψη μέτρων για την προστασία και τον επαναπατρισμό όλων των ναυτεργατών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο».

Δίνοντας την εικόνα στην ευρύτερη περιοχή, ο κ. Γκίκας είπε ότι υπάρχουν 34 πλοία με ελληνική σημαία στην περιοχές της Ερυθράς Θάλασσας, της Αραβικής Θάλασσας, του Κόλπου του Ομάν και του Περσικού Κόλπου.

«Μέσα στον Περσικό Κόλπο εξακολουθούν να παραμένουν 10 πλοία με ελληνική σημαία, στα οποία υπηρετούν 90 Έλληνες ναυτικοί, ενώ υπάρχουν και 70 Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι υπηρετούν σε δύο κρουαζιερόπλοια στη Ντόχα και το Ντουμπάι».

Όπως είπε ο κ. Γκίκας, συνολικά στον Περσικό Κόλπο, κάθε προελεύσεως πλοία που είναι εγκλωβισμένα υπερβαίνουν τα χίλια, ενώ υπάρχουν 168 πλοία ελληνικών συμφερόντων στην εγγύς περιοχή, δηλαδή, σε Περσικό Κόλπο, Στενά Ορμούζ, και Κόλπο Ομάν.

Από την πλευρά του, ο κ. Αμπατιέλος μίλησε για «απαράδεκτη ενέργεια» ορισμένων εφοπλιστών «να βάζουν με το μαχαίρι στο λαιμό τους ναυτεργάτες να υπογράφουν - εν πλω - τα λεγόμενα θανατόχαρτα, «δηλαδή ότι οι ίδιοι οικειοθελώς, λίγο πριν φτάσουν στην εμπόλεμη περιοχή, αναλαμβάνουν κάθε ευθύνη ατομικά».

Κάλεσε μάλιστα την κυβέρνηση να μην επιτρέπει τη διέλευση πλοίων σε εμπόλεμες ζώνες. Αν θέλουν οι εφοπλιστές να πάνε να βγάλουν ναυτικό φυλλάδιο, να μπαρκάρουν και να τα ταξιδέψουν οι ίδιοι και όχι πάνω στα κορμιά των ναυτεργατών, είπε ο κ. Αμπατιέλος.

Ο κ. Γκίκας ανέφερε ότι οι Έλληνες ναυτικοί, όταν βρίσκονται σε πολεμικές ζώνες, μπορούν να λύσουν την σύμβασή τους με αίτησή τους και ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα σχετικό αίτημα.

Επίσης ότι όσοι υπηρετούν σε περιοχές που διεξάγονται πολεμικές επιχειρήσεις, βεβαίως αυτοί που είναι εγκλωβισμένοι εκεί, έχουν πολύ περισσότερες απολαβές.

Ανέφερε επίσης ότι κατά το Διεθνές Φόρουμ Διαπραγματεύσεων (IBF) οι περιοχές κινδύνου περιλαμβάνουν τον Περσικό Κόλπο, τα Στενά του Ορμούζ, τον Κόλπο του Ομάν, τη Μαύρη Θάλασσα, την Ερυθρά Θάλασσα και το Κόλπο του 'Αντεν.

Τέλος, ο υπουργός σημείωσε ότι δεν συνάδει με το Διεθνές Δίκαιο ότι το Ιράν εμποδίζει την διέλευση χιλίων και πλέον πλοίων που παραμένουν εγκλωβισμένα στο Περσικό κόλπο. Επισήμανε ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί στην επιχείρηση «Ασπίδες» και ότι μέχρι τώρα, τα αποτελέσματα αυτής της επιχείρησης είναι πολύ ενθαρρυντικά.

Σε κάθε περίπτωση, το υπουργείο Ναυτιλίας βρίσκεται σε επαφή με τους εργαζόμενους, με τα πλοία, με τις εταιρείες, με την ναυτιλιακή κοινότητα και αυτό που η ελληνική κυβέρνηση επιθυμεί, είναι η γρήγορη επιστροφή όλων στο διπλωματικό τραπέζι: Όχι πλέον πόλεμος, κατέληξε ο κ. Γκίκας.