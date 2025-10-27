«Δεν λες όχι στον πρόεδρο»: Το παρασκήνιο και το όραμα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την Ελλάδα

Την Ελλάδα ως «ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο» χαρακτήρισε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην πρώτη της συνέντευξη ως Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα.

Μιλώντας στη Vogue Greece, η Γκίλφοϊλ έδωσε το στίγμα της αποστολής της: «θέλω να γράψουμε καινούργια κεφάλαια και να αφήσουμε μια κληρονομιά με διάρκεια στην αμερικανική και ελληνική πολιτική ιστορία».

Στρατηγικές προτεραιότητες

Η νέα πρέσβειρα έθεσε ως βασικό στόχο την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας μέσα από «ουσιαστικές διμερείς επενδύσεις, καθώς και τη διεύρυνση της συνεργασίας στη ναυτιλία, στον αγροτικό τομέα και στον τουρισμό». Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην άμυνα, την τεχνολογία και την ενέργεια.

Όπως τόνισε, «η συνεργασία μας σε αυτούς τους τομείς ενισχύει την ειρήνη σε όλη την περιοχή και ενδυναμώνει τη διατλαντική συμμαχία στο σύνολο της». Στο όραμά της περιλαμβάνεται ένα μέλλον όπου οι αμερικανικές επενδύσεις θα συνδέουν «την Αθήνα μέχρι και τη Σίλικον Βάλεϊ».

Η Γκίλφοϊλ εξέφρασε την επιθυμία της να δουν όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες την Αμερική ως έναν σταθερό σύμμαχο: «Είναι πολύ σημαντικό, όταν εστιάζουμε στη συγκεκριμένη περιοχή, να κατανοούμε ποιος σύμμαχος έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες μας. NATO, Ευρωπαϊκή Ένωση – πολλές χώρες είναι μέλη τους.

Αλλά ποια έχει κάνει πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορούσε για να είναι ένας δυνατός, στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ; Η Ελλάδα».

Παράλληλα, δήλωσε ανυπόμονη να συνεργαστεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τα μέλη της κυβέρνησης, με στόχο η διμερής σχέση να ανέβει σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο. Όπως σημείωσε, οι επιτυχίες που θα επιδιώξει για τις ΗΠΑ θα είναι ταυτόχρονα «ευεργετικές και για την Ελλάδα».

Το τηλεφώνημα που έκρινε τα πάντα

Η Γκίλφοϊλ αποκάλυψε και το παρασκήνιο της αποδοχής του ρόλου της. Όπως είπε, όλα ξεκίνησαν με ένα τηλεφώνημα από τον Ντόναλντ Τραμπ: «Μου μίλησε γι’ αυτή την ευκαιρία και με ρώτησε αν θέλω να υπηρετήσω, λέγοντάς μου πόσοι διεκδικούν τη συγκεκριμένη θέση. «Αλλά», μου είπε, «αν τη θέλεις εσύ, είναι δικιά σου»».

Η απάντησή της ήταν άμεση: «δεν λες όχι στον πρόεδρο».