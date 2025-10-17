Κωνσταντόπουλος για Τσίπρα: «Έβλεπα στοιχεία αμοραλισμού και τον στήριξα, έχω ευθύνη»

Η τοποθέτηση του Νίκου Κωνσταντόπουλου το βράδυ της Πέμπτης στο ΟΝΕ προκάλεσε αίσθηση, καθώς ο πρώην πρόεδρος του Συνασπισμού δεν δίστασε να στραφεί με σφοδρότητα κατά του Αλέξη Τσίπρα.

Με αφορμή τη συζήτηση για το αν οι μονοκομματικές κυβερνήσεις λογοδοτούν, ο κ. Κωνσταντόπουλος αναρωτήθηκε: «Λογοδότησε πουθενά ο κ. Τσίπρας; Διαβάζω τις δηλώσεις του και δεν βλέπω τον όρο ως στάση ζωής "αισθάνομαι υπεύθυνος, λογοδοτώ, δίνω εξηγήσεις"».

Στη συνέχεια, έθεσε το ερώτημα: «Δεν χρειάζεται μια εξήγηση στον λαό γιατί διάλεξε τους Ανεξάρτητους Έλληνες για να κυβερνήσει;».

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι και ο ίδιος φέρει ευθύνη για τη στήριξη που παρείχε στον πρώην πρωθυπουργό: «έχει προσωποκεντρική πολιτική και τακτική και είναι εμφανές και σε μένα που δεν το έβλεπα νωρίτερα και έχω κι εγώ τις ευθύνες μου γιατί τον στήριξα, γιατί δεν έβλεπα τα στοιχεία του παλαιού αμοραλισμού, που τώρα εμφανίζεται ως δήθεν νέος πατριωτισμός».

Ο κ. Κωνσταντόπουλος έσπευσε να διευκρινίσει τι σημαίνει, κατά τη γνώμη του, πραγματικός πατριωτισμός: «Πατριωτισμός δεν είναι ο εαυτός μου, πατριωτισμός είναι να μπορώ να διαμορφώσω ένα συλλογικό αίσθημα ανατροπής, εξέλιξης, ανάπτυξης, σύνθεσης των δυνατοτήτων μιας χώρας».

Με νόημα πρόσθεσε: «Παιχνίδια εξουσίας μπορεί να παίζουν πολλοί. Εκείνοι που καταξιώνονται είναι αυτοί που προσφέρουν ένα άλλο ρόλο παιδαγωγικό της πολιτικής.

Η πολιτική διαμορφώνει φρόνημα και ιδέες.

Οι ιδέες δεν είναι σκιαμαχία, είναι αυτές για τις οποίες πολλοί θυσιάζουν τη ζωή τους».

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο πρώην πρόεδρος του Συνασπισμού υπογράμμισε ότι «στην πολιτική δεν επιτρέπονται τα πάντα, απεναντίας επιβάλλονται εκείνα που εξοβελίζονται από τον δημόσιο βίο, η υπευθυνότητα, η συνέπεια, η αγωνιστικότητα, η προσφορά».

