«Δεν με τελείωσαν»: Σήμα «επανεκκίνησης» από τον Στέφανο Κασσελάκη στο ΣΕΦ

Με μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ο Στέφανος Κασσελάκης άνοιξε το συνέδριο στο ΣΕΦ προτείνοντας τη μετεξέλιξη του «Κινήματος Δημοκρατίας» σε νέο κόμμα με την ονομασία «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ».

Όπως τόνισε, ήρθε η στιγμή για ένα αποφασιστικό άλμα που θα μετατρέψει την πρωτοβουλία του Γκαζιού σε μια σύγχρονη, ευρωπαϊκού τύπου δημοκρατική παράταξη, ικανή να διεκδικήσει την εξουσία και όχι απλώς να εκφράζει διαμαρτυρία.

Ξεκίνησε την ομιλία του με τη φράση «Δεν με τελείωσαν, δεν μας τελείωσαν», υπογραμμίζοντας ότι δεν βρίσκεται εκεί για να αποδείξει αντοχή, αλλά ετοιμότητα για σύγκρουση με ένα σύστημα που –όπως είπε– υπηρετεί τους λίγους και καθηλώνει τους πολλούς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Orange Press Agency, ο κ. Κασσελάκης ανέλυσε το πολιτικό τοπίο ενόψει του 2027, επισημαίνοντας ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι μια συνηθισμένη διαδικασία, αλλά η ευκαιρία να κλείσει ο κύκλος της μεταπολίτευσης και να ανοίξει μια νέα εποχή Δημοκρατίας και αξιοκρατίας.

Εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η «σταθερότητα» που επικαλείται μετατράπηκε σε εξάρτηση και ότι η κυβέρνηση επιστρέφει σε παρωχημένες συνταγές φόβου και διχασμού.

Παράλληλα, έθεσε σαφείς «κόκκινες γραμμές» για το μέλλον, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με το ΠΑΣΟΚ όσο –όπως είπε– παραμένει συνδεδεμένο με πρακτικές που συνέβαλαν στη θεσμική και οικονομική αποδυνάμωση της χώρας.

Η πρότασή του για τη διακυβέρνηση στηρίχθηκε στο «Πακέτο Επάρκειας», ένα σύνολο έξι δεσμεύσεων. Μεταξύ αυτών, η δημιουργία Κοινωνικού Online Supermarket που θα συνδέει παραγωγούς και τοπικά καταστήματα, μειώνοντας το κόστος βασικών αγαθών έως 180 ευρώ τον μήνα ανά νοικοκυριό.

Στην υγεία, δεσμεύτηκε για Δημόσια Οδοντιατρική Φροντίδα με δωρεάν πρόληψη για παιδιά και μερική κάλυψη ενηλίκων μέσω voucher. Στην ενέργεια, εξήγγειλε δωρεάν παροχή 100 kWh τον μήνα ανά άτομο για την κύρια κατοικία.

Για το ζήτημα της στέγης, το πρόγραμμα προβλέπει τριετές πάγωμα αυξήσεων στα ενοίκια και επιδότηση 400 ευρώ τον μήνα για 50.000 κατοικίες. Στις μετακινήσεις της Αττικής, πρότεινε το Πράσινο Κοινωνικό Εισιτήριο με κόστος 1 ευρώ την ημέρα για όλα τα μέσα.

Στην παιδεία, παρουσίασε ένα πλήρως δωρεάν σύστημα από τον βρεφονηπιακό σταθμό έως το πανεπιστήμιο, με κάλυψη σίτισης, στέγασης και μεταφοράς. Το κόστος των μέτρων, όπως είπε, θα καλυφθεί από φορολόγηση τραπεζών και servicers, τη φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας και την εξάλειψη σπατάλης στη δημόσια διοίκηση.

Κλείνοντας, ζήτησε από τα μέλη την έγκριση για απλοποίηση της κομματικής δομής, με ενίσχυση των δημοτικών οργανώσεων και καθιέρωση ετήσιων συμμετοχικών συνεδρίων. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα προδώσει την εμπιστοσύνη του κόσμου, τονίζοντας πως η δική του Αριστερά σημαίνει παρουσία, σύγκρουση και ανάληψη ευθύνης για το μέλλον του τόπου.