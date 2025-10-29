Δένδιας: «Από το αδιανόητο στα ελληνικά drones – Αυτά είναι μόνο η αρχή»

Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πραγματοποιήθηκαν απόψε τα εγκαίνια της νέας πρόσοψης του Πενταγώνου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Ο κ. Μητσοτάκης, αν και έχει προσβληθεί από κορωνοϊό, απηύθυνε κανονικά την ομιλία του.

Η νέα βιοκλιματική πρόσοψη, έργο του γλύπτη και καθηγητή Κωνσταντίνου Βαρώτσου, παρουσιάστηκε στο κοινό, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η ανέγερση του κτηρίου Κυβερνοπολέμου. Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβαν η Άντζελα Γκερέκου και ο Άκης Σακελλαρίου.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε τον Ακάθιστο Ύμνο από παιδική χορωδία, την ερμηνεία του τραγουδιού «Της Ελλάδος τα Παιδιά» από τον Άγγελο Παπαδημητρίου με θεατρικές χορογραφίες, καθώς και το «Μητέρα κι αδελφή» από τον Μανώλη Μητσιά.

Στην ομιλία του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υπογράμμισε: «Η νέα εικόνα του υπουργείου δε συνιστά απλώς αισθητική παρέμβαση, αλλά συνιστά τον συμβολισμό της προσαρμογής στις νέες συνθήκες και τις νέες απαιτήσεις, συνιστά εξέλιξη και αναβάθμιση, καθώς και αλλαγή νοοτροπίας και φιλοσοφίας του θεσμού των Ενόπλων Δυνάμεων».

Ο κ. Δένδιας σχολίασε στη συνέχεια ότι «όλα αυτά φάνταζαν αδιανόητα, όπως έμοιαζε αδιανόητο πριν από δύο χρόνια ότι η χώρα θα κατασκεύαζε τα δικά της drones και αντί drones συστήματα και ότι θα υλοποιούσε προγράμματα καινοτόμων προϊόντων για τις Ένοπλες Δυνάμεις της όπως αυτά που γέμισαν με περηφάνεια τον ελληνικό λαό στις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Και αυτά είναι μόνο η αρχή».

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency: