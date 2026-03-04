Δένδιας: «Έχουμε λάβει τα μέτρα μας - Η Κύπρος μπορεί να αισθάνεται ασφαλής»

Στο δελτίο ειδήσεων του Alpha μίλησε το απόγευμα της Τετάρτης (4/3) ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Νομίζω πως η Κύπρος μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Και η παρουσία των τεσσάρων F-16 και η παρουσία των δύο φρεγατών μας μπορούν να παράσχουν εξαιρετική ασφάλεια στην κυπριακή δημοκρατία», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας και σημείωσε ότι η φρεγάτα Κίμων είναι άρτια εξοπλισμένη και προετοιμασμένη για ενδεχόμενη κρίση, ωστόσο όπως είπε δεν έχει λάβει μέρος σε επιχειρήσεις. «Το πλοίο δεν έχει ενταχθεί απολύτως επιχειρησιακά στον στόλο. Εάν επιχειρήσει μαζί με τον στόλο έχει μια δυσκολία στο να συνομιλήσουν τα συστήματα».

«Η Τουρκία καταλαβαίνει την ανάγκη που έχει η Ελλάδα να υπερασπίσει το έδαφός της» δήλωσε αναφορικά με τη στάση της Τουρκίας σημειώνοντας ότι στην Κύπρο τόνισε ότι η παρουσία των ελληνικών αεροπλάνων και πλοίων αφορά την προστασία του συνόλου του Κυπριακού λαού και όχι μόνο τους Ελληνοκύπριους.

«Η Χεζμπολάχ έχει μια πολύ ελεύθερη δραστηριότητα μέσα στην Τουρκία, άρα από ποιον να προστατεύσει η Τουρκία αυτό που θεωρεί ότι πρέπει να προστατεύσει;», πρόσθεσε για το ότι η Τουρκία δεν έπραξε το ίδιο στέλνοντας δυνάμεις.

«Η χώρα μας είναι προστατευμένη»

«Νομίζω ότι η Κρήτη είναι στα όρια του απώτατου βεληνεκούς, αλλά τα αμυντικά συστήματα που υπάρχουν στο ενδιάμεσο είναι τέτοια που δεν επιτρέπουν ένα χτύπημα του Ιράν στην Ελλάδα». Αναφορικά με τις δηλώσεις του Δημήτρη Κουτσούμπα ότι δύο drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν στόχο τη Σούδα ο Νίκος Δένδιας σχολίασε ότι «Δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση».

Επιπλέον, ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι έχουν ληφθεί ανάλογα αυξημένα μέτρα όπως στην Κύπρο και στην Κρήτη και στην Κάρπαθο λέγοντας ότι «Η χώρα μας είναι προστατευμένη».

Για την ενδεχόμενη απάντηση της Ελλάδας σε περίπτωση απόπειρας χτυπήματος σε ελληνικό έδαφος, ο Νίκος Δένδιας αρκέστηκε να πει ότι «έχουμε λάβει τα μέτρα μας».

Αναφορικά με την έκβαση των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν και το αν μπορεί να αλλάξει έτσι το καθεστώς, ο υπουργός Άμυνας δήλωσε: «Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει στο Ιράν. Δεν είμαι ειδικός αναλυτής της κοινωνίας του Ιράν, του θεοκρατικού καθεστώτος, της δομής δυνάμεων. Αυτό που έχω υποχρέωση να κάνω είναι να προφυλάξω την πατρίδα μας από τις συνέπειες αυτού του πολέμου».

Απαντώντας στο ερώτημα αν πρόκειται για «πόλεμο πυραύλων», ανέφερε πως η Ελλάδα «διάβασε σωστά» τις εξελίξεις και στράφηκε έγκαιρα σε αυτή την κατεύθυνση, κάνοντας αναφορά στην «Ασπίδα του Αχιλλέα».