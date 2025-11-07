Δένδιας: «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι τεράστια ευκαιρία για τις Ένοπλες Δυνάμεις»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εξήρε σήμερα (7/11) της δυνατότητες που θα εξασφάλιζε η τεχνητή νοημοσύνη για τον ελληνικό στρατό αλλά και τις υποδομές της χώρας γενικότερα.

«Η τεχνητή νοημοσύνη για την Ελλάδα είναι μια τεράστια ευκαιρία. Γιατί η AI μπορεί να αποκαταστήσει μια ισορροπία όταν υπάρχει η ανισορροπία των αριθμών», δήλωσε στο 6ο «OT Forum», στο Μικρό Χρηματιστήριο Αθηνών

«Μπορεί να λειτουργήσει ως μέγας πολλαπλασιαστής η δυνατότητα του ευφυέστερου, αυτού ο οποίος έχει κάνει τις καλύτερες επιλογές απέναντι στον ισχυρό και μεγάλο, που όμως δεν έχει κάνει τις καλύτερες επιλογές. Αλλά θέλει προσπάθεια, δεν είναι αυτονόητο, δεν είναι μηχανιστικό».

Δένδιας: «Ζούμε κατακλυσμιαίες αλλαγές»

Για την ανάγκη η Ελλάδα να αναπτύξει την αμυντική της βιομηχανία, εξήγησε ότι «αυτή τη στιγμή το σύνολο της αμυντικής μας παραγωγής είναι το 0,7% του ΑΕΠ μας» και πρόσθεσε:

«Αν λάβει κανείς υπόψη δε, ότι είχαμε δαπανήσει για την άμυνά μας 270 δισ. ευρώ, από το 1974 μέχρι το 2010, χωρίς τον υπολογισμό του πληθωρισμού στις τιμές, καταλαβαίνει ότι με τέτοια επένδυση θα έπρεπε να ήμασταν τελείως αλλού».

«Πρέπει», σημείωσε, «γρήγορα να το διορθώσουμε ως οικονομικό μέγεθος. Γιατί χρειαζόμαστε μεγέθυνση στην ελληνική οικονομία. Πρέπει να μεγαλώσουμε, αλλιώς δεν θα υπάρχει κοινωνικό πλεόνασμα προς διανομή.

Παράλληλα, εξήγησε ότι «ζούμε σε μια εποχή κατακλυσμιαίων αλλαγών. Πρέπει να έχουμε δική μας αμυντική τεχνογνωσία, ιδίως στο επίπεδο της καινοτομίας. Σε όλα αυτά που βλέπουμε, drones, αντι-drone, αυτόνομα οχήματα στη θάλασσα, στην ξηρά.

Δεν μπορούμε πάντα να πηγαίνουμε στα ξένα «ράφια», δεν οδηγεί κάπου αυτό. ‘Αρα, και ποσοτικά και ποιοτικά χρειαζόμαστε τις ελληνικές επιχειρήσεις».