Δένδιας: «Το ΟΧΙ του 1940 μάς εμπνέει – Η Ατζέντα 2030 η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις»

Ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι το διαχρονικό μήνυμα του 1940 είναι η απόφαση του ελληνικού λαού να υπερασπίζεται την ανεξαρτησία του.

Νίκος Δένδιας
«Το διαχρονικό μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου του 1940 είναι η απόφαση του ελληνικού λαού να προασπίσει την ανεξαρτησία του», αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Αμύνης, Νίκος Δένδιας, σε ανάρτηση του στο Χ για την Εθνική μας επέτειο.

«Για να μπορεί η Ελλάδα να επαναδιατυπώνει το “ΟΧΙ” απέναντι σε κάθε απειλή, προχωράμε στην “Ατζέντα 2030”. Τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που έχει γίνει στο νέο ελληνικό κράτος», συμπληρώνει.
 

