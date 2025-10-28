Δένδιας: «Το ΟΧΙ του 1940 μάς εμπνέει – Η Ατζέντα 2030 η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις»

«Το διαχρονικό μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου του 1940 είναι η απόφαση του ελληνικού λαού να προασπίσει την ανεξαρτησία του», αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Αμύνης, Νίκος Δένδιας, σε ανάρτηση του στο Χ για την Εθνική μας επέτειο.
«Για να μπορεί η Ελλάδα να επαναδιατυπώνει το “ΟΧΙ” απέναντι σε κάθε απειλή, προχωράμε στην “Ατζέντα 2030”. Τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που έχει γίνει στο νέο ελληνικό κράτος», συμπληρώνει.
