ΔΕΘ 2025: «Το ΕΣΥ σήμερα είναι καλύτερο από ποτέ» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Στη Θεσσαλονίκη, στο περιθώριο της ΔΕΘ 2025, βρίσκεται ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε το περίπτερο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ), το «σημαντικότερο μετά από αυτό του ομώνυμου υπουργείου».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, λέγοντας: «Το ΕΣΥ σήμερα είναι καλύτερο από ποτέ - όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά επειδή υπάρχουν μετρήσιμοι δείκτες στην επιστήμη της υγείας που το αποδεικνύουν».

Παράλληλα επισήμανε ότι σήμερα υπάρχει μικρότερος χρόνος αναμονής στα επείγοντα, είναι ταχύτερη η εύρεση ραντεβού, λιγότερες οι καθυστερήσεις στα χειρουργεία και αποτελεσματικότερη η διαχείριση περιστατικών. Πρόσθεσε, δε, ότι αυτοί είναι συγκεκριμένοι δείκτες, που αποδεικνύουν ότι το ΕΣΥ δεν καταρρέει.

Άδωνις Γεωργιάδης - ΔΕΘ 2025: Τι είπε για τους γιατρούς

«Έχουμε φυγή πολλών γιατρών στο εξωτερικό. Αναμφίβολα χρειαζόμαστε περισσότερα κίνητρα για να μείνουν. Βεβαίως έχουμε πρόβλημα ελλείψεων στα περιφερειακά νοσοκομεία. Αυτά είναι τα προβλήματα που έχουμε και πρέπει να λύσουμε. Τα προβλήματα, όμως, που έχουμε και πρέπει να λύσουμε, και που πάντα θα έχουμε και θα πρέπει να λύσουμε, δεν μπορούν να ακυρώνουν αυτά που κάθε μέρα επιτυγχάνουμε», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

Ο υπουργός επισήμανε ακόμη τη στήριξη της κυβέρνησης στον ΙΣΘ και την αναγνώριση της συμβολής του στην υγεία της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας και της χώρας συνολικά.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Νίκος Νίτσας ανέφερε ότι στη φετινή ΔΕΘ οι δράσεις του ΙΣΘ είναι αφιερωμένες στις επιπτώσεις της ρύπανσης του περιβάλλοντος στην υγεία, της ενασχόλησης παιδιών - εφήβων στο διαδίκτυο και στα κινητά, καθώς και στη μεγάλη αξία της αιμοδοσίας, με γνώμονα την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Παράλληλα σημείωσε ότι τα προβλήματα του ιατρικού κλάδου έχουν τεθεί με υπόμνημα στον υπουργό Υγείας, παρουσία του πρωθυπουργού. Αναφερόμενος σε δημοσίευμα εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο το 2050 το 1/3 του πληθυσμού της Ελλάδας θα είναι άνω των 65 ετών, επισήμανε ότι αυτό θα δημιουργήσει ιδιαίτερη πίεση στο ΕΣΥ τα επόμενα χρόνια και επανέλαβε το αίτημα του ΙΣΘ να δοθούν κίνητρα στους νέους γιατρούς ώστε να παραμείνουν στη χώρα. «Ένα από τα κίνητρα είναι το θέμα της αποζημίωσης για τη δεύτερη ειδικότητα. Θέλουμε και θεωρούμε υποχρέωση, αυτή τη στιγμή, της Πολιτείας, εκτός από την επίλυση του δημογραφικού, να αναστρέψουμε και την έξοδο των νέων γιατρών από την Ελλάδα στο εξωτερικό», σημείωσε ο κ. Νίτσας.