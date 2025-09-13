Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: «Ανάπτυξη που θα έχει κοινωνικό αποτύπωμα και θα δώσει θέσεις εργασίας»

Σε δηλώσεις για ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και ανάπλαση της ΔΕΘ προχώρησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μετά τη συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για την ανάδειξη της συμπρωτεύουσας ως οικονομικό κέντρο το Βαλκανίων, μέσα από έργα για την συνολική ανάπτυξη της πόλης.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Τα Βαλκάνια είναι σε μια αναπτυξιακή τροχιά και η Θεσσαλονίκη πρέπει να υπηρετήσει τον ιστορικό της ρόλο: να είναι το οικονομικό κέντρο των Βαλκανίων.»

«Γι’ αυτό χρειάζονται σημαντικά έργα, όπως είναι η επέκταση του μετρό και προς τις δύο κατευθύνσεις, όπως είναι η ανάπλαση της ΔΕΘ με ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο, με πολύ πράσινο, που θα κάνει καλύτερη τη ζωή των μόνιμων κατοίκων της πόλης. Και, βέβαια, έργα όπως είναι η ενοποίηση του παραλιακού μετώπου, που μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην χρόνια αδιαφορία για την μεγαλύτερη πόλη του Βορρά.

«Η Θεσσαλονίκη για πάρα πολλά χρόνια δεν είχε την υποστήριξη που θα έπρεπε να έχει και σε αυτό έχουμε όλοι ευθύνη. Ήρθε η ώρα τώρα να γίνουν όλα αυτά τα σημαντικά έργα γιατί υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχει προοπτική», δήλωσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε την ανάγκη για νέες θέσεις εργασίας στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να μην οδηγούνται οι νέοι στην μετανάστευση.

«Και, φυσικά, πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα και στις νέες τεχνολογίες. Είναι πολύ κρίσιμος παράγοντας για να υπάρχουν πολλές και καλές θέσεις εργασίας για τις νεότερες γενιές. Γιατί χιλιάδες νέα παιδιά και από την Κεντρική και από τη Δυτική Μακεδονία επιλέγουν τη μετανάστευση», ανέφερε.

«Έχουμε χρέος να επενδύσουμε σε μία ανάπτυξη που θα έχει κοινωνικό αποτύπωμα και θα δώσει θέσεις εργασίας στα παιδιά μας, στα παιδιά του ελληνικού λαού, για να μείνουν εδώ και να κάνουν τις οικογένειές τους», συμπλήρωσε.

Οι δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για την ανάπλαση της ΔΕΘ

Απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση σχετικά με το νέο σχεδιασμό για την ανάπλαση της ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε:

«Εμείς εξαρχής, για να πούμε τα πράγματα ως έχουν, είχαμε τη θέση της ήπιας ανάπλασης, με ήπιες δομές και με πολύ πράσινο. Είναι πολλά στρέμματα που, εάν αξιοποιηθούν σωστά, μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα όλων των κατοίκων της πόλης προς το καλύτερο.»

«Αυτή ήταν η θέση μας, δεν άλλαξε. Θεωρούμε ότι πρέπει να μείνουμε σταθερά και στο ζήτημα της συμμετοχής των φορέων της πόλης, είναι ιστορικό ζήτημα αλλά και πρακτικό για να έχουν άμεση συμμετοχή στον τρόπο που θα λειτουργεί αυτός ο χώρος τις επόμενες δεκαετίες προς όφελος της πόλης», τόνισε καταληκτικά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγή πρόκειται να παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σήμερα, 13/9, στις 19:30 στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».

