Δημήτρης Αβραμόπουλος: Ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για το Qatargate

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η δικαστική έρευνα για το σκάνδαλο Qatargate, με τις βελγικές αρχές να εκδίδουν ένταλμα σύλληψης και να ζητούν την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ένταλμα σύλληψης έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, την οποία ο Δημήτρης Αβραμόπουλος επισκέφτηκε με τον δικηγόρο του, προκειμένου να ενημερωθεί για τη δικαστική εξέλιξη που τον αφορά.

Το ένταλμα σύλληψης δεν έχει ακόμη εκτελεστεί, καθώς είναι εν ενεργεία ευρωβουλευτής, συνεπώς θα πρέπει να υπάρξει άρση της ασυλίας του. Έτσι, θα πρέπει το αίτημα να διαβιβαστεί στον Άρειο Πάγο, από εκεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης και έπειτα στην ελληνική Βουλή, η οποία θα αποφασίσει σχετικά.

Τι απαντάει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος

Σε δήλωσή του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αναφέφρει:

«Μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς τις ελληνικές, στο οποίο επιχειρείται, χωρίς καμία βάση, η σύνδεση του ονόματός μου με την υπόθεση Fight Impunity.

Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ. Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την Πρόεδρό της, Ursula von der Leyen.

Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη.

Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο. Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο.

Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί».