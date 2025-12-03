Στο πλευρό της Μογκερίνι η Καϊλή: «Το Βέλγιο δεν είναι ένα ασφαλές μέρος για πολιτικούς»

Η Εύα Καϊλή, πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εμπλέκεται στο σκάνδαλο διαφθοράς Qatargate, φαίνεται να «στέκεται στο πλευρό» της Φεντερίκα Μογκερίνι, που κατηγορείται επίσης για απάτη, όπως σημειώνει το Politico.

Συγκεκριμένα, η Εύα Καϊλή όπως μεταφέρει και ο ΣΚΑΙ, δήλωσε ότι το Βέλγιο «δεν είναι ασφαλές μέρος» για πολιτικά πρόσωπα, ειδικά για Ιταλούς.

Μιλώντας στην εφημερίδα La Stampa από το Άμπου Ντάμπι, η Καϊλή είπε ότι ήταν «σοκαρισμένη», αλλά όχι και έκπληκτη, από την έρευνα σχετικά με το αν μια δημόσια προσφορά που ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη φιλοξενία της Διπλωματικής Ακαδημίας της ΕΕ ήταν στημένη υπέρ του Κολλεγίου της Ευρώπης.

Υπενθυμίζεται ότι, η Φεντερίκα Μογκερίνι, και ο πρώην επικεφαλής της εξωτερικής υπηρεσίας Στέφανο Σανίνο κρατήθηκαν για ανάκριση στο πλαίσιο της έρευνας και αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα (3/12).

Εύα Καϊλή: «Είναι επιχείρηση που στοχεύει την Ιταλία»

Η Καϊλή, χαρακτήρισε την έρευνα ως μέρος μιας «επιχείρησης που στοχεύει την Ιταλία», η οποία καταστρέφει πολιτικές καριέρες πολύ πριν αποδειχθούν τα γεγονότα και θέτει σε κίνδυνο το κράτος δικαίου.

Επιπλέον, δήλωσε ότι θεωρεί την έρευνα για απάτη ως συνέχεια του Qatargate.