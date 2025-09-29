Μενού

Δημοσκόπηση ALCO: Στις 12,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ από ΠΑΣΟΚ, 3ος ο Βελόπουλος, κέρδη για ΣΥΡΙΖΑ και Λατινοπούλου

Το 70% και άνω χαρακτηρίζει την κυβέρνηση από αναποτελεσματικότητα και διαφθορά, ενώ πιστεύει πως υπάρχει συγκάλυψη και όχι διαφάνεια.

Reader symbol
Newsroom
Εκλογική κάλπη
Κάλπη σε εκλογές | Intime
  • Α-
  • Α+

Σταθερή είναι η διαφορά (12,5%) που κρατάει η Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της ALCO για λογαριασμό του Alpha. Σε ερώτηση για την πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24% έναντι 11,5% του ΠΑΣΟΚ.

Υποχωρεί η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου (7,1%), την ώρα που η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου εμφανίζει κέρδη (9,3%), όπως και οι ΣΥΡΙΖΑ (6,2%) και Φωνή Λογικής της Λατινοπούλου (3,6%).

Dimoskopisi
Δημοσκόπηση Alco | Αlpha

Το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν για να υπάρξει κυβερνητική σταθερότητα παραμένει στο 34%, την ώρα που το 36% δηλώνει ότι υπάρχει κάποιο κόμμα που τον εκφράζει σε μεγάλο βαθμό, ενώ το 61% απαντά αρνητικά. 

Dimoskopisi
Δημοσκόπηση Alco | Alpha
Dimoskopisi
Δημοσκόπηση Alco | Glomex

Το 70% και άνω χαρακτηρίζει την κυβέρνηση από αναποτελεσματικότητα και διαφθορά, ενώ πιστεύει πως υπάρχει συγκάλυψη και όχι διαφάνεια.  

Dimoskopisi
Δημοσκόπηση Alco | Glomex
Dimoskopisi
Δημοσκόπηση Alco | Alpha
Dimoskopisi
Δημοσκόπηση Alco | Alpha
Dimoskopisi
Δημοσκόπηση Alco | Alpha

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, το μεταναστευτικό είναι σε αυτή τη συγκυρία το ζήτημα που απασχολεί αρνητικά την κοινή γνώμη, καθώς το 71% χαρακτηρίζει ως αναποτελεσματική την κυβερνητική πολιτική. Παράλληλα, το 54% δεν πιστεύει ότι θα τιμωρηθούν οι υπαίτιοι του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά την εμπλοκή και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Dimoskopisi
Δημοσκόπηση Alco | Alpha
Dimoskopisi
Δημοσκόπηση Alco | Alpha

Το 19% δηλώνει ότι έχει θετικά συναισθήματα για την προοπτική ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα: Αυτά τα θετικά συναισθήματα φτάνουν στο 78% και στο 54% μεταξύ των ψηφοφόρων του κόμματος Κασσελάκη και του ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα, παραμένουν ψηλά - στο 50 - στους ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας και πέφτουν στο 21% στον χώρο του ΠΑΣΟΚ.

Dimoskopisi
Δημοσκόπηση Alco | Alpha
Dimoskopisi
Δημοσκόπηση Alco | Alpha

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΠΟΛΙΤΙΚΗ