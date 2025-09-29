Σταθερή είναι η διαφορά (12,5%) που κρατάει η Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της ALCO για λογαριασμό του Alpha. Σε ερώτηση για την πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24% έναντι 11,5% του ΠΑΣΟΚ.

Υποχωρεί η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου (7,1%), την ώρα που η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου εμφανίζει κέρδη (9,3%), όπως και οι ΣΥΡΙΖΑ (6,2%) και Φωνή Λογικής της Λατινοπούλου (3,6%).

Το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν για να υπάρξει κυβερνητική σταθερότητα παραμένει στο 34%, την ώρα που το 36% δηλώνει ότι υπάρχει κάποιο κόμμα που τον εκφράζει σε μεγάλο βαθμό, ενώ το 61% απαντά αρνητικά.

Το 70% και άνω χαρακτηρίζει την κυβέρνηση από αναποτελεσματικότητα και διαφθορά, ενώ πιστεύει πως υπάρχει συγκάλυψη και όχι διαφάνεια.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, το μεταναστευτικό είναι σε αυτή τη συγκυρία το ζήτημα που απασχολεί αρνητικά την κοινή γνώμη, καθώς το 71% χαρακτηρίζει ως αναποτελεσματική την κυβερνητική πολιτική. Παράλληλα, το 54% δεν πιστεύει ότι θα τιμωρηθούν οι υπαίτιοι του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά την εμπλοκή και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Το 19% δηλώνει ότι έχει θετικά συναισθήματα για την προοπτική ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα: Αυτά τα θετικά συναισθήματα φτάνουν στο 78% και στο 54% μεταξύ των ψηφοφόρων του κόμματος Κασσελάκη και του ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα, παραμένουν ψηλά - στο 50 - στους ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας και πέφτουν στο 21% στον χώρο του ΠΑΣΟΚ.

