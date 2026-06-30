Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Τα πρώτα δείγματα γραφής για Τσίπρα, Καρυστιανού και το θρίλερ για την τρίτη θέση

Τα πρώτα δείγματα γραφής του κόμματος ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία καταγράφει μεταξύ άλλων η νέα δημοσκόπηση της MARC που πραγματοποιήθηκε σε 1.239 άτομα το διάστημα 23-28 Ιουνίου.
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση το 61,2% δηλώνει πως είναι αρνητικά ή μάλλον αρνητικά και το 25,5% πως είναι θετικά ή μάλλον θετικά τα δείγματα γραφής του Αλέξη Τσίπρα.
Στην ίδια ερώτηση το 56,1% απαντά αρνητικά ή μάλλον αρνητικά για τη Μαρία Καρυστιανού και το 29,6% θετικά ή μάλλον θετικά.
Καταλληλότερος για πρωθυπουργός
Καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 30,2% θεωρείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 15,6%, η Μαρία Καρυστιανού με 7,8%, Νίκος Ανδρουλάκης με 5,4%, Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5%, Κυριάκος Βελόπουλος με 4,5%. Ακολουθούν οι: Δημήτρης Κουτσούπας με 3,3%, Αφροδίτη Λατινοπούλου με 1,8%, Στέφανος Κασσελάκης 1,5%, Γιάνης Βαρουφάκης με 1,3%.
Πρόθεση ψήφου
Μάχη φαίνεται πως θα δοθεί για την τρίτη θέση στις εκλογές με τον Αλέξη Τσίπρα να παραμένει στη δεύτερη θέση με την πρόθεση ψήφου να δείχνει διαφορά 12,5% από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που βρίσκεται στο 26,8% και τη Μαρία Καρυστιανού με τον Νίκο Ανδρουλάκη καταγράφουν στη δημοσκόπηση της MARC ίδια ποσοστά 9,2% στην πρόθεση ψήφου και 10,5% στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος.
Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος
Η βασική ανησυχία των πολιτών
Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός η βασική ανησυχία των πολιτών αυτή τη στιγμή με ποσοστό που αγγίζει το 73,8% σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MARC.
Ακολουθούν οι μισθοί και οι συντάξεις με 39,4% και τα φαινόμενα διαφθοράς και τα σκάνδαλα με 31,4% και η εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας με 27,7%. Έπονται η υγεία με 23,8%, οι πόλεμοι με 22,1%, το μεταναστευτικό με 13,6%, τα εθνικά θέματα/ελληνοτουρκικά με 13,2%, το δημογραφικό με 12,6% και η παιδεία με 11,1%.
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