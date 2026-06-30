Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Τα πρώτα δείγματα γραφής για Τσίπρα, Καρυστιανού και το θρίλερ για την τρίτη θέση

Τα πρώτα δείγματα γραφής του κόμματος ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία καταγράφει μεταξύ άλλων η νέα δημοσκόπηση της MARC που πραγματοποιήθηκε σε 1.239 άτομα το διάστημα 23-28 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση το 61,2% δηλώνει πως είναι αρνητικά ή μάλλον αρνητικά και το 25,5% πως είναι θετικά ή μάλλον θετικά τα δείγματα γραφής του Αλέξη Τσίπρα.

Στην ίδια ερώτηση το 56,1% απαντά αρνητικά ή μάλλον αρνητικά για τη Μαρία Καρυστιανού και το 29,6% θετικά ή μάλλον θετικά.

Δημοσκόπηση Marc | MARC/ANT1

Δημοσκόπηση MARC | MARC/ANT1

Δημοσκόπηση MARC | MARC/ ANT1

Δημοσκόπηση MARC | MARC/ANT1

Δημοσκόπηση MARC | MARC/ANT1

Δημοσκόπηση MARC | MARC/ANT1

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 30,2% θεωρείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 15,6%, η Μαρία Καρυστιανού με 7,8%, Νίκος Ανδρουλάκης με 5,4%, Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5%, Κυριάκος Βελόπουλος με 4,5%. Ακολουθούν οι: Δημήτρης Κουτσούπας με 3,3%, Αφροδίτη Λατινοπούλου με 1,8%, Στέφανος Κασσελάκης 1,5%, Γιάνης Βαρουφάκης με 1,3%.

Δημοσκόπηση MARC | MARC/ANT1

Δημοσκόπηση MARC | MARC/ANT1

Δημοσκόπηση MARC | MARC/ANT1

Πρόθεση ψήφου

Μάχη φαίνεται πως θα δοθεί για την τρίτη θέση στις εκλογές με τον Αλέξη Τσίπρα να παραμένει στη δεύτερη θέση με την πρόθεση ψήφου να δείχνει διαφορά 12,5% από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που βρίσκεται στο 26,8% και τη Μαρία Καρυστιανού με τον Νίκο Ανδρουλάκη καταγράφουν στη δημοσκόπηση της MARC ίδια ποσοστά 9,2% στην πρόθεση ψήφου και 10,5% στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος.

Πρόθεση ψήφου - Δημοσκόπηση MARC | MARC/ANT1

Πρόθεση ψήφου - Δημοσκόπηση MARC | MARC/ANT1

Πρόθεση Ψήφου - Δημοσκόπηση MARC | MARC/ANT1

Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος - Δημοσκόπηση MARC | MARC/ANT1

Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος - Δημοσκόπηση MARC | MARC/ANT1

Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος - Δημοσκόπηση MARC | MARC/ANT1

Η βασική ανησυχία των πολιτών

Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός η βασική ανησυχία των πολιτών αυτή τη στιγμή με ποσοστό που αγγίζει το 73,8% σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MARC.

Ακολουθούν οι μισθοί και οι συντάξεις με 39,4% και τα φαινόμενα διαφθοράς και τα σκάνδαλα με 31,4% και η εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας με 27,7%. Έπονται η υγεία με 23,8%, οι πόλεμοι με 22,1%, το μεταναστευτικό με 13,6%, τα εθνικά θέματα/ελληνοτουρκικά με 13,2%, το δημογραφικό με 12,6% και η παιδεία με 11,1%.



