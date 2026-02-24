Δημοσκόπηση Interview: Προς 3η θητεία η ΝΔ αλλά 7 στους 10 αμφισβητούν την αυτοδυναμία της

Η μεγάλη δημοσκόπηση της Interview για το POLITIC έρχεται να αποτυπώσει ένα ανήσυχο αλλά και άτεγκτο πολιτικό σκηνικό, με περιορισμένες πιθανότητες ανατροπής, με πολλούς πολίτες να προβλέπουν τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η πρόθεση ψήφου διαμορφώθηκε ως εξής:

Νέα Δημοκρατία - 26,4%

- 26,4% ΠΑΣΟΚ - 12,0%

- 12,0% Πλεύση Ελευθερίας - 7,0%

- 7,0% Ελληνική Λύση - 6,4%

- 6,4% ΣΥΡΙΖΑ - 3,6%

- 3,6% Φωνή Λογικής - 3,5%

- 3,5% ΜέΡΑ25 - 3,3%

- 3,3% Δημοκράτες - 2,5%

- 2,5% ΝΙΚΗ - 1,2%

- 1,2% Νέα Αριστερά - 1,0%

- 1,0% Αναποφάσιστοι - 16,7%

Δημοσκόπηση Politic | https://www.politic.gr/

Δημοσκόπηση Politic: Αναπόφευκτος Μητσοτάκης, αναπόφευκτη συγκυβέρνηση

Παρά το προβάδισμα της ΝΔ, η αυτοδυναμία δεν θεωρείται εύκολη. Το 69% των πολιτών τη βλέπει ως λίγο ή καθόλου πιθανή, έναντι 30% που τη θεωρεί πιθανή.

Ωστόσο, η προοπτική νέας διακυβέρνησης με κορμό τη ΝΔ παραμένει ισχυρή: το 53% εκτιμά ότι μια τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία είναι πολύ ή αρκετά πιθανή, ενώ το 45% τη θεωρεί απίθανη.

Δημοσκόπηση Politic

Δημοσκόπηση Politic

Το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να πείθει ως εναλλακτική εξουσίας. Μόλις το 12% θεωρεί πιθανή μια εκλογική του νίκη, ακόμη και με μικρή διαφορά, ενώ το 86% τη θεωρεί λίγο ή καθόλου πιθανή.

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, πρώτος έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 31,5%, ενώ δεύτερη είναι η απάντηση «κανένας» με 29,5%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 10%, ενώ χαμηλότερα κινούνται άλλα πολιτικά πρόσωπα με μονοψήφια ποσοστά.

Δημοσκόπηση: Οι «εναλλακτικές προτάσεις» σε Μητσοτάκη

Στο υποθετικό δίλημμα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας», ο σημερινός πρωθυπουργός προηγείται με 38% έναντι 28%, ενώ το 34% δηλώνει ότι δεν επιλέγει κανέναν από τους δύο.

Παράλληλα, στο ερώτημα για τον πιο δύσκολο αντίπαλό του, το 33% απαντά «κανένας». Ακολουθούν η Μαρία Καρυστιανού με 17%, ο Αλέξης Τσίπρας με 16% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 13%, χωρίς να συγκροτείται σαφής εναλλακτικός πόλος.

Δημοσκόπηση Politic

Η πιθανότητα σύμπραξης αριστερών και κεντροαριστερών κομμάτων θεωρείται περιορισμένη. Το 21% τη θεωρεί πιθανή, το 50% τη χαρακτηρίζει μικρή και το 25% ανύπαρκτη. Η εικόνα αυτή ενισχύει την αίσθηση αδυναμίας συγκρότησης εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης απέναντι στη ΝΔ.

Στο δίλημμα ενόψει του 2027, η κοινωνία εμφανίζεται διχασμένη. Το 41% δηλώνει ότι προτιμά μια κυβέρνηση που διασφαλίζει σταθερότητα και ασφάλεια, ενώ το 44% επιθυμεί πολιτική αλλαγή ακόμη και με μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Το 15% δεν ταυτίζεται με καμία από τις δύο επιλογές, δείχνοντας ρευστότητα αλλά όχι σαφή μετατόπιση.

Δημοσκόπηση Politic

Αρνητική εμφανίζεται η στάση απέναντι σε νέα πολιτικά σχήματα. Για ενδεχόμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 73,4% δηλώνει ότι είναι καθόλου πιθανό να το επιλέξει και το 9,8% λίγο πιθανό, ενώ μόλις 11,3% και 5,2% απαντούν πολύ και αρκετά πιθανό.

Αντίστοιχα, για πιθανό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 69,4% δηλώνει καθόλου πιθανό, το 11,1% λίγο πιθανό και μόλις 9,9% και 8,1% αρκετά ή πολύ πιθανό.