Δημοσκόπηση MEGA: Η απόσταση ΝΔ από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ - Η αξιολόγηση κυβέρνησης και μέτρων ΔΕΘ

Tο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA παρουσίασε τη μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis, που εξέτασε την αξιολόγηση των πολιτών για το κυβερνητικό έργο, και την εικόνα που έχουν για τα πολιτικά πρόσωπα.

Η έρευνα ρώτησε επίσης τους πολίτες πώς έκριναν τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, το αν προκρίνουν την σταθερότητα ή την αλλαγή στο πολιτικό τοπίο, και τη γνώμη τους για το Παλαιστινιακό ζήτημα.

Κατ'αρχάς, η πρόθεση ψήφου διαμορφώθηκε ως εξής:

ΝΔ - 22,2%

ΠΑΣΟΚ - 10,2%

Πλεύση Ελευθερίας - 7,9%

ΣΥΡΙΖΑ - 4,8%

ΚΚΕ - 6,3%

Σπαρτιάτες - 0,3%

Ελληνική Λύση - 9,2%

ΝΙΚΗ - 1,5%

Μέρα 25 - 3,2%

Νέα Αριστερά - 1,9%

Φωνή Λογικής - 3,2%

Κίνημα Δημοκρατίας - 1,7%

Δημοσκόπηση Metron Analysis

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προς πού οδεύει η χώρα

Δυσοίωνα βλέπει την πορεία της χώρας το ελληνικό κοινό, με το 70% να θεωρεί πως κινούμαστε προς τη λάθος πορεία, και μόνο το 26% προς τη σωστή.

Δημοσκόπηση Metron Analysis

Ως σημαντικότερο πρόβλημα ανέδειξαν την Ακρίβεια σε ποσοστό 50%, ακολουθούμενη από την Οικονομία (33%), την Κρίση θεσμών (16%), την Εξωτερική Πολιτική (14%) και τη Διαφθορά (13%).

Δημοσκόπηση Metron Analysis

Χαρακτηριστικά, ένα 71% αξιολόγησε αρνητικά το έργο της κυβέρνησης, και μόνο το 23% θετικά. Ενδιαφέρον παρουσιάζε πως με σχεδόν τα ίδια ποσοστά αξιολογήθηκε ως πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή 71% αρνητικά, και 25% θετικά.

Δημοσκόπηση Metron Analysis

Δημοσκόπηση Metron Analysis

Τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ένα 49% τις αξιολόγησε αρνητικά, ένα 29% ουδέτερα, και ένα 18% θετικά.

Δημοσκόπηση Metron Analysis

Γάζα, Παλαιστίνη και πολιτικό γίγνεσθαι

Σχετικά με το παλαιστινιακό ζήτημα, η στάση του ελληνικού λαού πρόβαλε ξεκάθαρη, με το 76% να τάσσεται υπέρ της ίδρυσης ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, και μόνο ένα 11% κατά.

Διχασμένοι ήταν ωστόσο σχετικά με την απόδοση ευθυνών σε πολιτικές οντότητες για τη γενοκτονία στη Γάζα, με το 28% να θεωρεί υπεύθυνη την κυβέρνηση Νετανιάχου, το 13% υπεύθυνη τη Χαμάς, και το 54% υπεύθυνους και τους δύο.

Δημοσκόπηση Metron Analysis

Δημοσκόπηση Metron Analysis

Οι δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κωνσταντοπούλου - 37%

Κουτσούμπας - 33%

Μητσοτάκης - 29%

Βελόπουλος - 27%

Φάμελλος - 25%

Ανδρουλάκης - 25%

Λατινοπούλου - 21%

Χαρίτσης - 21%

Κασσελάκης - 15%

Νατσιός - 11%

Στίγκας - 4%

Δημοσκόπηση Metron Analysis