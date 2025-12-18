Ενδιαφέρουσες συγκρίσεις κάνει η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA, αντιπαραβάλλοντας την άποψη των πολιτών για το κυβερνητικό έργο και τη στάση της αντιπολίτευσης, με τις κινητοποιήσεις των αγροτών και το ενδεχόμενο νέων κομμάτων.
Όπως δείχνουν οι «αμείλικτες» στατιστικές, μεγάλη μερίδα της κοινωνίας δηλώνει άκρως απογοητευμένη από τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ.
Σχετικά με την πρόθεση ψήφου, αυτή διαμορφώθηκε ως εξής:
- ΝΔ - 21%
- ΠΑΣΟΚ - 11%
- ΚΚΕ - 6,5%
- Ελληνική Λύση - 9%
- Πλεύση Ελευθερίας - 9,7%
- ΣΥΡΙΖΑ - 4,2%
- Φωνή Λογικής - 3,8%
- Μέρα 25 - 2,8%
- Κίνημα Δημοκρατίας - 1,1%
- Νέα Αριστερά - 2,1%
- ΑΝΤΑΡΣΥΑ - 0,8%
- ΝΙΚΗ - 1,6%
Δημοσκόπηση Metron: Σε πορεία...σύγκρουσης η χώρα
Χαρακτηριστικές οι αξιολογήσεις των πολιτών για την πορεία της χώρας, με το 71% να θεωρεί ότι ακολουθούμε τη λάθος διαδρομή. Για επιμέρους φλέγοντα ζητήματα, αρνητικά βλέπει το 50% τις γεωπολιτικές εξελίξεις, το 69% τα θέματα της καθημερινότητας, το 76% τα θέματα δημοκρατίας και θεσμών, και το 76% την Οικονομία.
Χαμηλά και η αξιολόγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με το 69% των ερωτηθέντων να θεωρεί πως ο πρωθυπουργός δεν ασκεί σωστά τα καθήκοντά του.
Στον αντίποδα, η συντριπτική μερίδα της κοινωνίας τάσσεται υπέρ του αγώνα των αγροτών, με το 81% να λέει ότι τα αιτήματά τους είναι δίκαια, και μόλςι το 17% να τα θεωρεί μη ρεαλιστικά.
Η εικόνα αλλάζει λίγο όσον αφορά τον τρόπο διεκδίκησής τους, με το 63% να δηλώνει πως ο μορφές κινητοποίησης των αγροτών είναι δικαιολογημένες, και ένα 35% να τις θεωρεί αδικαιολόγητες.
Ανοιχτοί σε φορέα Καρυστιανού οι πολίτες
Καταλληλότερος για πρωθυπουργός αναδείχθηκε για ακόμα μία φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ποσοστό 26%, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ακολουθεί με 8%.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως οι ερωτηθέντες ήταν διχασμένοι σχετικά με την ίδρυση νέου πολιτκούμ φορέα, αλλά όχι συντριπτικά αντιτιθέμενοι. Ένα 25% δήλωσε πως θα προσλάμβανε θετικά ένα νέο κόμμα.
Εντύπωση προκαλεί επίσης πως, σε αντίθεση με αξιολογήσεις για ενδεχόμενα κόμματα Τσίπρα ή Σαμαρά, στα οποία τεράστια μερίδα των πολιτών αντιτίθεται, όσον αφορά τη Μαρία Καρυστιανού, ένα 30% δηλώνει πως θα ήταν πολύ έως αρκετά πιθανό να στηρίξουν κόμμα υπό την ηγεσία της.
Ωστόσο η δυσπιστία απέναντι σε ένα τέτοιο εγχείρημα παρταμένει και εδώ υψηλή, με το 47% να δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν θα στήριζε ένα τέτοιο κόμμα.
